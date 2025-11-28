ПФК Локомотив: Пет години от 6:0! Нямаше "комоцио" и нямаше причина гостите да избегнат разгрома

Популярни
  Lokomotiv (Пловдив)
  2. Локомотив (Пловдив)
  28 ное 2025 | 09:33
Локомотив Пловдив отбеляза подобаващо годишнината от рекордната победа над градския съперник Ботев с 6:0. Днес се навършват точно 5 години от деня, в който черно-белите поставиха рекорд за вечността с най-изразителния успех в историята на съперничеството между двата клуба. Освен това, от "Лаута" използваха момента, за да се "заиграят" с вечния си съперник на тема прекратеното дерби от 1 ноември.

Ето какво написаха от ПФК Локомотив в официалната клубна страница във Фейсбук:

На този ден (28.11.2020) - Разгром за историята!

Локомотив - Ботев 6:0

(2' Момчил Цветанов, 9' Диниш Алмейда, 24' Димитър Илиев (д), 28' Георги Минчев, 71' Кристиан Илич, 79' Николай Николаев)

Пет години от великолепното представяне на "черно-белите", което отеква и до днес.

Двубоят се игра по време на пандемията от COVID-19. Нямаше зрители, нямаше бутилки, нямаше "комоцио", нямаше никаква причина гостите да избегнат разгрома.

Всеки с тактиката си – едни играят футбол, други се стремят да печелят без игра.

