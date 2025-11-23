11-те на Добруджа и Локомотив (Пд)

Станаха ясни титулярните състави на Добруджа и Локомотив (Пловдив), които се изправят един срещу друг в двубой от 16-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Дружба" стартира в 12:00 часа с първия съдийски сигнал на Георги Давидов.

"Смърфовете" ще атакуват второто място след вчерашните издънки на ЦСКА 1948 и Черно море, докато тимът на Атанас Атанасов се намира на последната позиция в класирането.

Добруджа - Локомотив (Пловдив)



Стартови състави:

Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 37. Венцислав Керчев, 22. Джонатан Куеро, 23. Малик Фол, 77. Матеус Леони, 7. Антон Иванов, 8. Лукас Кардозо, 20. Айкут Рамадан, 82. Томас Силва, 98. Ивайло Михайлов;

Локомотив (Пловдив): 40. Петар Зовко, 2. Адриан Кова, 23. Мартин Русков, 13. Лукас Риян, 21. Енцо Еспиноса, 22. Ивайло Иванов, 94. Каталин Иту, 12. Ефе Али, 99. Жулиен Лами, 7. Севи Идриз, 14. Димитър Илиев.