Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. 11-те на Добруджа и Локомотив (Пд)

11-те на Добруджа и Локомотив (Пд)

  • 23 ное 2025 | 10:47
  • 734
  • 0
11-те на Добруджа и Локомотив (Пд)

Станаха ясни титулярните състави на Добруджа и Локомотив (Пловдив), които се изправят един срещу друг в двубой от 16-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Дружба" стартира в 12:00 часа с първия съдийски сигнал на Георги Давидов.

"Смърфовете" ще атакуват второто място след вчерашните издънки на ЦСКА 1948 и Черно море, докато тимът на Атанас Атанасов се намира на последната позиция в класирането.

Добруджа - Локомотив (Пловдив)

Стартови състави:

Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 37. Венцислав Керчев, 22. Джонатан Куеро, 23. Малик Фол, 77. Матеус Леони, 7. Антон Иванов, 8. Лукас Кардозо, 20. Айкут Рамадан, 82. Томас Силва, 98. Ивайло Михайлов;

Локомотив (Пловдив): 40. Петар Зовко, 2. Адриан Кова, 23. Мартин Русков, 13. Лукас Риян, 21. Енцо Еспиноса, 22. Ивайло Иванов, 94. Каталин Иту, 12. Ефе Али, 99. Жулиен Лами, 7. Севи Идриз, 14. Димитър Илиев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Разширен състав на България WU17 за мачовете с Испания, Португалия и Унгария

Разширен състав на България WU17 за мачовете с Испания, Португалия и Унгария

  • 23 ное 2025 | 09:26
  • 449
  • 0
Лудогорец пази Текпетей за Лига Европа

Лудогорец пази Текпетей за Лига Европа

  • 23 ное 2025 | 09:21
  • 992
  • 0
Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

  • 23 ное 2025 | 08:00
  • 2892
  • 2
Струмска слава би Германея в голово шоу

Струмска слава би Германея в голово шоу

  • 23 ное 2025 | 07:45
  • 1272
  • 0
Локомотив (Пловдив) атакува второто място

Локомотив (Пловдив) атакува второто място

  • 23 ное 2025 | 07:45
  • 2898
  • 3
Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

  • 23 ное 2025 | 07:15
  • 8827
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 18179
  • 15
Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

  • 23 ное 2025 | 07:15
  • 8827
  • 17
Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

  • 23 ное 2025 | 08:00
  • 2892
  • 2
Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 111587
  • 561
Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

  • 23 ное 2025 | 00:50
  • 12999
  • 4