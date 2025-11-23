Популярни
  Lokomotiv (Pловдив)
  Lokomotiv (Pловдив)
Косич: Очаквах повече

  • 23 ное 2025 | 14:09
  • 169
  • 0

Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич беше недоволен след равенството 1:1 с Добруджа.

"Труден двубой за нас. Имахме добър резултат през първото полувреме. Очаквах да се представим по-добре през втората част. Направихме леки грешки. Мачът стана по-странен. Имаше странни решения. Трябва да сме по-близо до съперника при центрирания от корнер. Очаквах повече. Добруджа се бори за оцеляване и тези мачове винаги са по-трудни. Имахме много грешни подавания и взети грешни решения. Имаше минути, в които просто изключвахме. Трябва да бъдем по-умни. Когато не си концентриран, се случва това. Не харесвам това бързане, искам да контролираме играта. Съдиите са податливи на жълти картони, но езикът на тялото ни не е добър. Очевидно правим грешки, отборът ни е млад".

