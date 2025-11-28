Косич променя състава на Локо (Пд) за мача с Монтана

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич ще направи доста промени по състава за днешното домакинство срещу Монтана спрямо равенството с Добруджа като гост (1:1). "Черно-белите" се представиха доста под нивото си. Словенецът ще направи промени във всяка една зона, като те са продиктувани от различни причини, съобщават "Тема Спорт".

На вратата след контузия ще се завърне швейцарецът Боян Милосавлевич, а Зовко ще остане на пейката. В центъра на защитата Мартин Русков ще отстъпи мястото си на румънеца Андрей Киндриш. Родният бранител напусна терена в Добрич с травма. В средата на терена ще се завърне Парвиз Умарбаев, който не бе в групата срещу Добруджа, тъй като не успя да се върне навреме от ангажимент с националния отбор на Таджикистан. На върха на атаката след изтърпяно наказание ще видим отново голмайстора Хуан Переа, а Димитър Илиев може би ще остане резерва.

След грешната стъпка в Добрич в лагера на "смърфовете" са амбицирани да се върнат на победния път. От началото на сезона те са повече от убедителни на своя стадион - 6 победи, 1 равенство и само 1 загуба.

Десният бек - националът на Венецуела Адриан Кова, пък е хванал окото на няколко европейски клуба, като най-сериозен е интересът от Полша. Не е изключено през зимата да се стигне до негова продажба, която би вкарала свежи средства в клубната каса.