  Локо (Пд) се цели във второто място



  28 ное 2025 | 07:45


Локомотив (Пловдив) посреща Монтана във втория двубой от XVII кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона в пловдивския парк "Лаута" ще започне с първия съдийски сигнал на Михаел Павлов в 17:30 часа.

С успех днес "смърфовете" ще се изкачат на второ място във временното класиране, преди срещата на ЦСКА 1948 с Берое в събота. В последно време отборът на Душан Косич загуби точки, като за последните си четири шампионатни мача "черно-белите" имат само една победа. Тя дойде срещу Берое на "Лаута", точно след злощастното дерби с Ботев (Пловдив), загубено служебно с 0:4.

За последно момчетата на Косич завършиха 1:1 като гости на Добруджа. Същевременно Монтана се намира в поредица от три поредни поражения, последното от които с 1:5 срещу Левски на "Огоста".

Двама се завръщат в групата на Монтана за двубоя с Локо (Пд)


В тима на Анатоли Нанков за Пловдив са на линия Давид Малембана и Сакор, които са напълно възстановени от своите контузии. Грип обаче повали нападателят Владислав Цеков, който отпадна за двубоя под тепетата.

Боян Милосавлиевич поднови тренировки с Локо (Пд)


Локомотив (Пловдив) - Монтана

Съдия: Михаел Павлов
Начало: 17:30 часа
Стадион: "Локомотив", Пловдив

