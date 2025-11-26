Боян Милосавлиевич поднови тренировки с Локо (Пд)

От Локомотив Пловдив акцентираха върху вратарите в отбора и публикуваха любопитни снимки от последната тренировка на "Лаута". Боян Милосавлиевич вече тренира на пълни обороти и се готви наравно с останалите си съотборници, съобщиха от клуба.

Както вече информирахме читателите си, швейцарският страж бе оставен на резервната скамейка при равенството 1:1 срещу Добруджа. Той имаше лека контузия, която не му позволи да тренира на 100% по време на паузата за национални отбори.

Именно поради тази причина треньорският щаб реши да заложи на Петар Зовко. В тренировката се включиха също така третият вратар Даниел Амбарцумян, както и Петър Кръстев, който пази за Локомотив U18. Треньор на вратарите в щаба на Душан Косич е 32-годишният Деян Минев, който е от Велико Търново.