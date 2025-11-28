Как в Реал Мадрид преодоляха кризата?

Три точки и четири гола за Реал Мадрид (всички дело на Мбапе), както и звездно представяне на Винисиус, показаха, че процесът по възстановяване на вътрешния мир, търсен от ръководството, треньора и играчите, е дал резултат. Или поне е послужил за разсейване на тъмните облаци, които изглеждаха надвиснали над Валдебебас, въпреки че реалността показва, че те никога не са били толкова близо до ежедневието на „белия балет“, колкото се представяше. Многобройните прегръдки по време на визитата в Пирея демонстрират, че макар и да е имало проблеми, Реал Мадрид е успял да ги преодолее, както доказват лидерството в Ла Лига и комфортната позиция в Шампионската лига, пише "АС".

Не може да се отрече, че е съществувало напрежение – такова, каквото винаги се появява, когато Реал Мадрид не печели всичко. Изглежда обаче в клуба са намерили вярната формула, за да излязат от миникризата. Срещи в съблекалнята в края на миналата седмица, разговори и директни съобщения са оформили промяна в отношението, която беше видима с просто око.

Първи заговориха самите играчи. Осъзнавайки, че нещо не е наред и че те са основните отговорници, те реагираха. В Атина беше демонстрирано разбирателството между Винисиус и Мбапе – нещо, което беше поставено под въпрос, но за тях самите никога не е било проблем. През голяма част от второто полувреме французинът се опитваше да помогне на бразилеца също да се разпише.

И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

Футболистите на Реал Мадрид разбраха, че имат нужда един от друг, както и че няма как да влизат в конфронтация с треньора. Подкрепата на клуба към наставника беше ясно заявена, а срещу Олимпиакос играчите показаха, че в мислите им е само победата и борбата за всички трофеи. Дали ще ги постигнат, е друг въпрос.

След края на мача Мбапе, Валверде и всеки, който говори, публично подкрепи Чаби Алонсо. Самият треньор също осъзна, че близостта с играчите трябва да бъде един от аргументите му, за да разчита на пълната им подкрепа.

Жестът да потърси Винисиус след мача не беше случаен. Треньорът искаше да символизира, че диалогът съществува и че Вини заслужава повече обич и внимание от полученото досега. Прегръдката беше от важните. Разговорите между играчи и треньор от последните дни са дали резултат. Всички знаят, че линията на поведение се определя от клуба и президента, и след няколко дни на съмнения, слънцето и светлината отново изгряха на хоризонта пред мадридчани.

Снимки: Gettyimages