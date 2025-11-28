Популярни
Жорди Алба за последните мачове в кариерата си: Странни усещания

  • 28 ное 2025 | 04:28
  • 393
  • 0
Жорди Алба за последните мачове в кариерата си: Странни усещания

Жорди Алба, защитникът на Интер Маями от MLS, призна пред DSPORTS в сряда, че играе със „странни усещания“, гледайки на всеки мач като на потенциално последен в кариерата си, след като обяви, че ще окачи бутонките в края на годината.

Отборът, воден от Хавиер Масчерано, ще играе този събота финала на Източната конференция срещу Ню Йорк Сити – решаващ мач в борбата за шампионската титла.

„Още от Нешвил (първи кръг на плейофите) си мисля, че може би това ще е последният ми мач. Това са странни усещания“, увери Алба пред журналисти преди тренировка в сряда в Маями.

„За щастие, нещата вървят добре. Когато водим с 2:0, вече съм малко по-спокоен, защото знам, че няма да е последният ми мач и ще имам още един“, пошегува се каталунският защитник.

Алба призна, че преживява всяка вечер преди мач с „несигурност“. „Може да се случи по всяко време, но да се надяваме, че ще е на 6 декември“, добави той, визирайки хипотетичния финал на първенството.

Снимки: Gettyimages

