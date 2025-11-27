Вернер иска да заиграе в отбора на Меси

Тимо Вернер е на изходната врата в РБ Лайпциг и може да обмисли изненадващ трансфер в САЩ още тази зима. Въпреки че е най-добрият голмайстор в историята на германския клуб, германският нападател изглежда е загубил доверието на треньорския щаб.

Със своите 113 гола в 214 официални мача, 29-годишният Вернер е жива легенда за „червените бикове“. През настоящия сезон обаче ситуацията е коренно различна – нападателят е записал едва една минута игра, а в повечето мачове дори не попада в групата. На този фон не е изненадващо, че и двете страни търсят решение през януарския трансферен прозорец.

🚨BREAKING: According to @BILD, Timo Werner is aiming for a move to Inter Miami in the winter. 👀 pic.twitter.com/EnY6SPwWq5 — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) November 26, 2025

Според германския вестник Bild, предпочитаната дестинация за играча е Интер Маями в МЛС. Подобен ход би позволил на Вернер да заиграе рамо до рамо със световни звезди като Лионел Меси и Луис Суарес.

Изданието предполага, че бляскавият начин на живот в Маями също е привлекателен фактор за нападателя и неговата съпруга, което прави този трансфер още по-вероятен.

Наскоро се появиха и слухове за евентуален трансфер в Ню Йорк Ред Булс. Преминаването му там през миналото лято обаче не се осъществи поради високите финансови изисквания на нападателя. Остава да видим дали този път Вернер ще склони да намали заплатата си, за да възроди кариерата си отвъд Океана.