Унгарец свири Лудогорец - Селта

Унгарецът Балаж Берке ще ръководи петата среща на Лудогорец от основната схема на Лига Европа - домакинството на Селта, което е в четвъртък (27 ноември) от 19:45 часа на стадион "Хювефарма Арена". Мачът ще бъде и европейски дебют за новия наставник на шампионите Пер-Матиас Хьогмо, който пое поста при "орлите" миналата седмица.

Помощници на Берке ще бъдат изключително опитният Венцел Тот, който има над 100 европейски срещи, както Петер Кобор, а Бенце Чонка е четвърти съдия. Отговорниците за системата VAR също са от Унгария. Тамаш Богнар е главен VAR съдия, а Ференц Карако е асистент VAR съдия.

Костас Капитанис от Гърция е съдийски наблюдател, а Душан Гелич от Сърбия е делегат на УЕФА.

41-годишният Берке е съдия на ФИФА от 2019 година, три пъти е избиран за най-добър съдия в Унгария, като едната от анкетите е на Асоциацията на треньорите. Името му нашумя тази есен, тъй като той ръководи най-резултатната Световна квалификация в зона Европа между Норвегия и Молдова, завършила 11:1. Иначе извън футбола работи в общината в град Надиканиджа, където и живее.

В България е ръководил мач на 20 юли 2022 година и това е срещата Ботев (Пловдив) - АПОЕЛ (Никозия) в квалификациите за място в Лигата на конференциите, който се игра на Националния стадион "Васил Левски" в София и завършва 0:0. А мачът Лудогорец - Селта е трети за Балаж Берке през тази есен в клубните турнири на УЕФА след Брага (Португалия) – Генк (Белгия) и КуПС (Финландия) – РФС Рига (Латвия), и двата в Лига Европа.

Селта е на 4 място в общото класиране на Лига Европа с 9 точки, а Лудогорец е 30-и с 3 пункта. Първите осем отбора продължават към осминафиналите през пролетта, а тези от 9-о до 24-то място играят допълнителен плейоф, за да стигнат по-напред.

