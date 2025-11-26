Популярни
Хьогмо има план, каза как ще изведе Лудогорец отново до върха

  26 ное 2025 | 14:19
Хьогмо има план, каза как ще изведе Лудогорец отново до върха

Новият наставник на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо говори пред медиите преди утрешния домакински двубой на “орлите” от Лига Европа срещу Селта. Норвежкият специалист начерта основните линии, по които ще работи - играта в атака "един на един" и единоборсгтвата "един на един". Също така той е категоричен, че никога не трябва да влизаш в зоната си на комфорт след спечелен мач или титла, но допълни, че "най-важното във футбола е да имаш най-добрата култура на тренировки". Ако тези неща се подобрят, отборът ще тръгне нагоре.

“Страхотно е да бъда тук на стадиона за първи път, да съм част от този клуб. Това е моят пети ден тук, срещнах страхотни футболисти и персонал. Ще бъде битка на различни стилове. Лудогорец притежава добри играчи с различна футболна култура. Работим, за да развиваме отбора и да подобряваме състоянието му. Изправяме се срещу много добър отбор. От една гледна точка типично испански отбор – относно качествата на играчите, ротацията. Също така се работи индивидуално в ситуациите един на един и за атаката. В международния футбол стават все по-важни единоборствата един на един.

Трябва да имаме фокус по време на мача. Нямам търпение да се изправя с играчите за този мач. Добре е да играеш с добър противник, с такива качества, това ще даде добра подготовка за нещата, които ни предстоят. Трябва да използваш всеки ден, за да израстваш – индивидуално и като отбор”, каза новият наставник на разградчани, който се надява всички контузени да се върнат възможно най-бързо на терена.

“Да се върнат контузените играчи отново на терен, да бъдат всички в най-доброто си състояние, за нас шампионатът е изключително важен. Искаме да се фокусираме върху всеки един мач. Когато играем в Европа, искаме да покажем най-добрите си страни.

Когато печелиш в поредни години и толкова много, е важно да не влизаш в зоната си на комфорт. Защо клубът е толкова успешен? Виждам всички – от собственици, през директори, до персонал и играчи – те искат да се подобрят. Но най-важното във футбола е да имаш най-добрата култура на тренировки. Всеки ден трябва да идваме на работа и да правим разликата. Заедно ще се вдигнем.

Всички са професионалисти. Виждам как прекарахме няколко много добри дни заедно. Вчера имахме тиймбилдинг, беше с различни групи, предизвикахме всеки един – какво може да направим в кратък и дълъг период. Винаги е вдъхновяващо да играеш в Европа, много футболисти и отбори искат да са на това ниво. Очаквам играчите да дадат най-доброто от себе си – както в Европа, така и в шампионата.

За мен е удоволствие да съм тук, в този прекрасен град, с тази прекрасна природа. За човек, израснал в северна Норвегия, това е перфектно. Мотивиращо е да дойда в този клуб. Гледам напред за всеки един ден, който ще прекарам на работа“, разясни Хьогмо.

