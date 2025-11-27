Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

  • 27 ное 2025 | 07:07
  • 1699
  • 3

Отборът на Лудогорец излиза срещу испанския Селта в петия си мач от основната фаза на тазгодишното издание на Лига Европа. Двубоят в Разград е с начален час 19:45 и ще бъде ръководен от унгареца Балаш Берке.

Към момента “орлите” имат актив от три точки, след победата си над Малмьо в първия двубой. Последваха загуби от Бетис, Йънг Бойс и Ференцварош, което им отрежда 30-о място. Селта от своя страна е на четвърта позиция с девет. Тимът от Виго стартира със загуба от Щутгарт, но след това дойдоха три последователни победи - над ПАОК, Ница и Динамо (Загреб).

Хьогмо има план, каза как ще изведе Лудогорец отново до върха
Хьогмо има план, каза как ще изведе Лудогорец отново до върха

Двубоят ще е втори и първи в Европа за новия наставник на шампионите Пар-Матиас Хьогмо. Норвежецът дебютира в родния шампионат с победа 2:0 над Септември.

Лудогорец обяви програмата си до мача със Селта
Лудогорец обяви програмата си до мача със Селта

След днешния двубой Лудогорец ще има още три срещи - домакинства на ПАОК и Ница и гостуване на Глазгоу Рейндържс. Селта от своя страна ще има домакинства на Болоня и Лил и визита на Цървена звезда.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Треньорът на Селта: След мача с Лудогорец, ще направим изводите си

Треньорът на Селта: След мача с Лудогорец, ще направим изводите си

  • 27 ное 2025 | 02:21
  • 1079
  • 0
Урибе вече е на линия за Берое

Урибе вече е на линия за Берое

  • 26 ное 2025 | 19:46
  • 1528
  • 0
Марица (Милево) елиминира Марица (Пловдив) за купата на АФЛ

Марица (Милево) елиминира Марица (Пловдив) за купата на АФЛ

  • 26 ное 2025 | 17:58
  • 1571
  • 0
Гицов взе про лиценз от австрийската треньорска школа

Гицов взе про лиценз от австрийската треньорска школа

  • 26 ное 2025 | 16:53
  • 981
  • 0
УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

  • 26 ное 2025 | 16:26
  • 19460
  • 8
Славия си спомни за Димитър Ларгов

Славия си спомни за Димитър Ларгов

  • 26 ное 2025 | 15:57
  • 810
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

  • 26 ное 2025 | 23:54
  • 28558
  • 133
"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

  • 27 ное 2025 | 08:08
  • 317
  • 0
Време е Лига Европа да бъде прополовена

Време е Лига Европа да бъде прополовена

  • 27 ное 2025 | 07:41
  • 1900
  • 0
Срамът за Ливърпул продължи с катастрофа на "Анфийлд" срещу ПСВ

Срамът за Ливърпул продължи с катастрофа на "Анфийлд" срещу ПСВ

  • 26 ное 2025 | 23:54
  • 37540
  • 71
И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

  • 27 ное 2025 | 00:17
  • 35404
  • 91