Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

Отборът на Лудогорец излиза срещу испанския Селта в петия си мач от основната фаза на тазгодишното издание на Лига Европа. Двубоят в Разград е с начален час 19:45 и ще бъде ръководен от унгареца Балаш Берке.

Към момента “орлите” имат актив от три точки, след победата си над Малмьо в първия двубой. Последваха загуби от Бетис, Йънг Бойс и Ференцварош, което им отрежда 30-о място. Селта от своя страна е на четвърта позиция с девет. Тимът от Виго стартира със загуба от Щутгарт, но след това дойдоха три последователни победи - над ПАОК, Ница и Динамо (Загреб).

Хьогмо има план, каза как ще изведе Лудогорец отново до върха

Двубоят ще е втори и първи в Европа за новия наставник на шампионите Пар-Матиас Хьогмо. Норвежецът дебютира в родния шампионат с победа 2:0 над Септември.

Лудогорец обяви програмата си до мача със Селта

След днешния двубой Лудогорец ще има още три срещи - домакинства на ПАОК и Ница и гостуване на Глазгоу Рейндържс. Селта от своя страна ще има домакинства на Болоня и Лил и визита на Цървена звезда.