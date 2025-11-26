Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Дани Абало се развълнува пред “Марка” заради Лудогорец - Селта

Дани Абало се развълнува пред “Марка” заради Лудогорец - Селта

  • 26 ное 2025 | 13:19
  • 128
  • 0

Бившият футболист на Лудогорец Дани Абало даде интервю пред вестник "Марка" преди визитата на Селта в Разград. Той е юноша именно на галисийците откъдето и преминава при "орлите" през лятото на 2013 г. На „Хювефарма Арена“ изкарва две години, преди да продължи в турския Сивасспор. През лятото на 2024-а слага край на кариерата си.

"Развулнувам съм, че два от бившите ми отбори ще играят един срещу друг. Имам много мили спомени от двете ми години в Лудогорец, защото постигнахме всичките си цели. През първата стигнахме до осминафиналите на Лига Европа, където бяхме елиминирани от Валенсия, и спечелихме титлата и купата. През втората се представихме добре и в Шампионската лига. Много съм доволен от всичко, което успях да постигна там“, започна Абало.

"Този сезон Лудогорец не се справя добре нито в Лига Европа, нито в шампионата. Току-що смениха треньора си и има неизвестности за мача в четвъртък. На хартия Селта е фаворит. Те са по-добър отбор, но трябва да бъдат внимателни заради това как протичат подобни гостувания в Европа. Този тип двубои могат да се усложнят от малките детайли и трябва да бъдат 100% фокусирани и напълно ангажирани през цялото време, за да избегнат изненади“, споделя Дани.

Той похвали сериозно младият треньор на галисийците Клаудио Хиралдес, а за един от добрите си приятели в Селта – 38-годишният Яго Аспас, споделя: "За него не виждам граници. Все още е най-добрият във всеки мач. Може да играе още няколко години“.

