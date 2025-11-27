Треньорът на ПСВ за ситуацията на Арне Слот: Всеки треньор преминава през това

Треньорът на ПСВ Айндховен Петер Бош дори в най-смелите си мечти не е предполагал, че отборът му може да победи Ливърпул с 4:1 на „Анфийлд“ в Шампионската лига. Паралелно с радостта от гръмкия успех, той опита да подкрепи своя сънародник Арне Слот.

„Това е страхотно чувство. В такива моменти е хубаво да си треньор. В същото време, от друга страна, е по-малко приятно – намекна Петер Бош в интервю за Ziggo Sport за своя сънародникАрне Слот, който се намира в трудна ситуация. – Всеки треньор преминава през това. Аз съм го преживявал много пъти.“

Треньорът на отбора от Айндховен беше попитан дали някога е мислил за такъв голям успех в дома на мърсисайдци?

"Ако трябва да съм честен, не. Когато стана ясен жребият и разбрахме, че трябва да им гостуваме, си помислих: уау, в тази група ще бъде трудно да спечелим точки и вероятно няма да стане в дома на Ливърпул. Разбира се, оттогава много неща се промениха. Те преминават през много труден период. Това видяхме и днес", заяви Бош, визирайки лошата форма на английския шампион.

ПСВ заема 15-о място в класирането на груповата фаза на Шампионската лига след петия кръг.