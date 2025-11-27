Слот: Имахме достатъчно шансове да поведем

Арне Слот говори след катастрофалното поражение на водения от него Ливърпул с 1:4 от тима на ПСВ Айндховен в срещата от 5-ия кръг на основната схема в Шампионската лига.
„Въпросът е един и същ през последните няколко седмици. Емоциите са изключително негативни, има разочарование“, започна Слот.
Това бе втора загуба за мърсисайдци в “турнира на богатите” този сезон.
„Бих искал да отбележа и положителните неща – начина, по който играчите реагираха при резултата 0:1, защото играехме много добре преди почивката. След още един разочароващ момент се върнахме в играта. Мисля, че имахме достатъчно шансове, за да поведем с 2:1, а на почивката не мисля, че някой е очаквал да загубим с 1:4“, каза Слот.
Поражението остави тима, воден от нидерландския специалист, извън топ 8 на класирането и сериозно компрометира шансовете на английските шампиони да се класират директно за 1/8-финалите в най-престижния европейски клубен турнир.
„Мисля, че Ван Дайк беше леко бутнат при отсъждането на дузпата и загуби равновесие, което го накара да вдигне ръка и да я изпълни. Но не мисля, че ВАР някога ще промени решение заради толкова малко бутване“, каза още Слот.
Така вече Ливърпул записа три поредни загуби във всички турнири.
„Допуснахме гол в началото на второто полувреме, но създадохме няколко добри възможности да изравним. Въпреки това, 10-15 минути преди последния съдийски сигнал допуснахме отново“, добави Слот.
Мърсисайдци допуснаха и второ поредно поражение на “Анфийлд”, след като през уикенда бяха прегазени от Нотингам Форест у дома с 3:0.
„Трудно е да се приеме. След като допуснахме гол рано, реагирахме по начина, по който исках, което е трудно, защото загубихме много през уикенда и изоставахме с 1:0 само след шест минути“, уточни Слот.
Сега “червените” от града на Бийтълс имат около 72 часа, за да се съвземат преди гостуването си на Уест Хам в Премиър лийг, където също имат много за наваксване.
„Видях манталитета, на който се надяваш, но след толкова много разочарования не винаги е лесно. Крайният резултат беше 1:4 и това е поредното голямо поражение“, завърши Слот.