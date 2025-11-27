Слот: Имахме достатъчно шансове да поведем

Арне Слот говори след катастрофалното поражение на водения от него Ливърпул с 1:4 от тима на ПСВ Айндховен в срещата от 5-ия кръг на основната схема в Шампионската лига.

„Въпросът е един и същ през последните няколко седмици. Емоциите са изключително негативни, има разочарование“, започна Слот.

Срамът за Ливърпул продължи с катастрофа на "Анфийлд" срещу ПСВ

Това бе втора загуба за мърсисайдци в “турнира на богатите” този сезон.

„Бих искал да отбележа и положителните неща – начина, по който играчите реагираха при резултата 0:1, защото играехме много добре преди почивката. След още един разочароващ момент се върнахме в играта. Мисля, че имахме достатъчно шансове, за да поведем с 2:1, а на почивката не мисля, че някой е очаквал да загубим с 1:4“, каза Слот.

Луда вечер в Шампионската лига с над 40 гола!

Поражението остави тима, воден от нидерландския специалист, извън топ 8 на класирането и сериозно компрометира шансовете на английските шампиони да се класират директно за 1/8-финалите в най-престижния европейски клубен турнир.

„Мисля, че Ван Дайк беше леко бутнат при отсъждането на дузпата и загуби равновесие, което го накара да вдигне ръка и да я изпълни. Но не мисля, че ВАР някога ще промени решение заради толкова малко бутване“, каза още Слот.

🚨👀 Arne Slot: “I speak to Liverpool hierarchy, we have those talks but they don’t call me in every single minute of the day to tell me that they trust me!”.



“We do have the normal conversations and I feel the trust. I haven’t spoken to them after this game yet, so let’s see!”. pic.twitter.com/aoERIqn9jx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2025

Така вече Ливърпул записа три поредни загуби във всички турнири.

„Допуснахме гол в началото на второто полувреме, но създадохме няколко добри възможности да изравним. Въпреки това, 10-15 минути преди последния съдийски сигнал допуснахме отново“, добави Слот.

🚨 Arne Slot: “I want to be positive about the reaction of the players after we went 1-0 down because until half time we played a good game”.



“The only way to go is to go through. We have to face where we are in and fight really hard”. pic.twitter.com/k02snY1TMv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2025

Мърсисайдци допуснаха и второ поредно поражение на “Анфийлд”, след като през уикенда бяха прегазени от Нотингам Форест у дома с 3:0.

„Трудно е да се приеме. След като допуснахме гол рано, реагирахме по начина, по който исках, което е трудно, защото загубихме много през уикенда и изоставахме с 1:0 само след шест минути“, уточни Слот.

🚨 Arne Slot on his job: “I am not worried. My focus is on other things than worrying about my own position”.



“I need to do better, I know that”. pic.twitter.com/3TQra0WwsF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2025

Сега “червените” от града на Бийтълс имат около 72 часа, за да се съвземат преди гостуването си на Уест Хам в Премиър лийг, където също имат много за наваксване.

„Видях манталитета, на който се надяваш, но след толкова много разочарования не винаги е лесно. Крайният резултат беше 1:4 и това е поредното голямо поражение“, завърши Слот.