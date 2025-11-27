Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Джерард: "Криза" е силна дума, но Слот трябва да намери отговорите

Джерард: "Криза" е силна дума, но Слот трябва да намери отговорите

Джерард: "Криза" е силна дума, но Слот трябва да намери отговорите

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот трябва да намери начин да спре спада в представянето на отбора, въпреки нарастващото напрежение върху него, заяви бившият капитан на "червените" Стивън Джерард, след като клубът от Мърсисайд загуби тежко с 1:4 у дома от ПСВ Айндховен в двубой от основната фаза в Шампионската лига.

20-кратните шампиони на Англия загубиха за трети пореден път с три гола разлика. 

"Криза е силна дума и е неуважителна към някои от играчите и към мениджъра, които се справяха преди три месеца. Не може да се отрече, че отборът се бори изключително много. Те са в ужасна серия, увереността им е на най-ниското си ниво и просто продължават да се изчерпват. Ако мениджърът не може да намери отговори и стабилност в отбора, това ще продължи", заяви Джерард пред TNT Sports.

Бившият съотборник на Джерард в Ливърпул и английския национален отбор Стив Макманаман смята, че разговорите за бъдещето на Слот са само временни.

"Мисля, че е твърде рано за подобни въпроси. Те ще трябва да отпаднат от Шампионската лига и да останат близо до дъното в класирането. Ще играят срещу Арсенал през втората седмица на януари и тогава трябва да се зададе този въпрос", категоричен е Макманаман.

Следващото гостуване на Ливърпул срещу Уест Хам е във Висшата лига в неделя.

