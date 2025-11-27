Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

Популярни
Момчетата на Ники Желязков с приза за отбор на октомври
  • 27 ное 2025 | 11:15
  • 2969
  • 7
Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че не се притеснява за работата си и все още чувства силна подкрепа от страна на собствениците и ръководството. Вчера мърсисайдци записаха трета поредна загуба и общо девето поражение в последните си 12 мача във всички турнири. Това е най-лошата форма, която е записвал отбор на Ливърпул от сезон 1953/54 насам. Много фенове на “червените” призоваха за незабавно уволнение на нидерландеца, който само преди няколко месеца донесе титлата на “Анфийлд”. Самият Слот обаче не се притеснява за бъдещето си.

“Чувствам се в безопасност относно позицията ми. Имам много голяма подкрепа отгоре. Те се опитват да помагат и на мен, и на отбора, но не ми звънят всяка минута, за да ми кажат, че ми вярват. Чувствам доверието им, но не съм говорил с тях след този мач.

Емоциите са много негативни. Мисля, че това е шок за всички - за играчите, за журналистите, за мен. Много, много е неочаквано, имайки предвид качеството, с което разполагаме. Но трябва да се изправим пред проблемите и да се борим наистина здраво”, заяви Слот на пресконференцията си след мача.

