Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че не се притеснява за работата си и все още чувства силна подкрепа от страна на собствениците и ръководството. Вчера мърсисайдци записаха трета поредна загуба и общо девето поражение в последните си 12 мача във всички турнири. Това е най-лошата форма, която е записвал отбор на Ливърпул от сезон 1953/54 насам. Много фенове на “червените” призоваха за незабавно уволнение на нидерландеца, който само преди няколко месеца донесе титлата на “Анфийлд”. Самият Слот обаче не се притеснява за бъдещето си.

“Чувствам се в безопасност относно позицията ми. Имам много голяма подкрепа отгоре. Те се опитват да помагат и на мен, и на отбора, но не ми звънят всяка минута, за да ми кажат, че ми вярват. Чувствам доверието им, но не съм говорил с тях след този мач.

Емоциите са много негативни. Мисля, че това е шок за всички - за играчите, за журналистите, за мен. Много, много е неочаквано, имайки предвид качеството, с което разполагаме. Но трябва да се изправим пред проблемите и да се борим наистина здраво”, заяви Слот на пресконференцията си след мача.

🚨 Does Slot retain the faith of the #LFC hierarchy?



🗣️ "We have the normal conversations, and in those conversations, I feel the trust.



"But I haven't spoken to them after this game [PSV] yet, so let's see." pic.twitter.com/cZMKwduQXk — Empire of the Kop (@empireofthekop) November 27, 2025