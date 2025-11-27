Къртис Джоунс: Нямам думи, в ла****а сме

Халфът на Ливърпул Къртис Джоунс, който вчера трябваше да влезе в ролята на десен бек, определи формата на отбора като напълно неприемлива. Мърсисайдци загубиха девет от последните си 12 мача във всички турнири, като това е най-лошата и серия от над 70 години насам. Само в последните три мача отборът на Арне Слот допусна 10 гола във вратата си.

“Не знам защо се случва така. Нямам отговорите. Неприемливо е. Нямам думи. Престанах да бъда ядосан и тъжен и стигнах до точката, в която нямам думи. Аз съм футболист и фен на Ливърпул и виждам нещата по този начин. Не съм преживявал толкова лоша отборна игра и такива резултати. В крайна сметка все още носим тази емблема на гърдите си. Докато не я свалим, ще се борим и ще се опитваме да изведем този отбор там, където трябва да бъде, да покажем защо Ливърпул е най-добрият отбор в света. Но засега сме в ла****а и това трябва да се промени”.

A bitterly disappointed Curtis Jones reacts to Liverpool's 4-1 loss against PSV #RTEsoccer pic.twitter.com/quVECJZ1T2 — RTÉ Sport (@RTEsport) November 26, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago