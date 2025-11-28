Гръцка трагедия за Фиорентина

Слабите изяви на Фиорентина се пренесоха и на европейска сцена. "Виолетовите", които нямат победа в Серия А през този сезон, допуснаха домакинска загуба с 0:1 от АЕК (Атина) в Лигата на конференциите.

Италианците имаха някои положения в първата част на двубоя. Удар с глава на Един Джеко бе спасен от вратаря на гостите. След това Дудмундсон прати топката в мрежата, но попадението беше отменено поради засада. АЕК поведе в 35-ата минута, когато Мият Гачинович бе оставен непокрит и се разписа. Гърците можеха да отбележат втори гол много бързо, но Йович не успя да засече опасно центриране на Пилиос.

Малко преди почивката Мандрагора вкара, но голът не бе зачетен поради засада на Джеко, който му подаде. В 56-ата минута още едно попадение на домакините бе отменено и то отново поради засада, като този път това стана след дълго разглеждане с ВАР. Резервата на АЕК Зини удари греда в 73-ата минута, а удар на Джеко с глава също срещна гредата.

Снимки: Imago