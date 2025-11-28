Кристъл Палас загуби от сателита на Челси

Кристъл Палас допусна първа загуба от края на октомври, след като отстъпи с 1:2 при гостуването си на Страсбург в мач от четвъртия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Лондончани са с актив от шест точки, докато французите нямат загуба в турнира и са на втора позиция с 10 точки.

"Орлите" водеха на почивката след гол в 35-ата минута на Тайрик Мичъл, който бе изведен зад защитата от Жан-Филип Матета. Гостите можеха да удвоят аванса си в края на първата част, но Исмаила Сар не се възползва от грешка на вратаря на съперника Майк Пендерс. Стражът загуби топката, а Сар стреля към опразнената врата, но уцели гредата.

Осем минути след подновяванате но играта Страсбург изравни чрез капитана си Емануел Емега, който следващото лято ще премине в Челси. Пендерс за втори път загуби топката в средата на второто полувреме, но Адам Уортън също нацели гредата с удар от дистанция. Вратарят, който е взет под наем от Челси, се реваншира малко по-късно, когато направи отлично спасяване, за да спре Йереми Пино. Страсбург наказа пропуските на Палас и в 77-ата минута Самир Ел Мурабет отбеляза втори гол за домакините. Той се разписа от добавка, след като удар от фал на Хулио Енсисо срещна гредата.

