Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Кристъл Палас загуби от сателита на Челси

Кристъл Палас загуби от сателита на Челси

  • 28 ное 2025 | 00:20
  • 367
  • 0

Кристъл Палас допусна първа загуба от края на октомври, след като отстъпи с 1:2 при гостуването си на Страсбург в мач от четвъртия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Лондончани са с актив от шест точки, докато французите нямат загуба в турнира и са на втора позиция с 10 точки.

"Орлите" водеха на почивката след гол в 35-ата минута на Тайрик Мичъл, който бе изведен зад защитата от Жан-Филип Матета. Гостите можеха да удвоят аванса си в края на първата част, но Исмаила Сар не се възползва от грешка на вратаря на съперника Майк Пендерс. Стражът загуби топката, а Сар стреля към опразнената врата, но уцели гредата.

Осем минути след подновяванате но играта Страсбург изравни чрез капитана си Емануел Емега, който следващото лято ще премине в Челси. Пендерс за втори път загуби топката в средата на второто полувреме, но Адам Уортън също нацели гредата с удар от дистанция. Вратарят, който е взет под наем от Челси, се реваншира малко по-късно, когато направи отлично спасяване, за да спре Йереми Пино. Страсбург наказа пропуските на Палас и в 77-ата минута Самир Ел Мурабет отбеляза втори гол за домакините. Той се разписа от добавка, след като удар от фал на Хулио Енсисо срещна гредата.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Вечер с изненади в Лигата на конференциите

Вечер с изненади в Лигата на конференциите

  • 27 ное 2025 | 23:55
  • 10906
  • 1
Мбапе е номер 1 в ШЛ за тази седмица

Мбапе е номер 1 в ШЛ за тази седмица

  • 27 ное 2025 | 19:37
  • 1450
  • 9
Халф на Наполи може да се подложи на операция

Халф на Наполи може да се подложи на операция

  • 27 ное 2025 | 19:10
  • 991
  • 0
Неймар иска да играе в предстоящите мачове на Сантос въпреки контузията си

Неймар иска да играе в предстоящите мачове на Сантос въпреки контузията си

  • 27 ное 2025 | 18:40
  • 1168
  • 0
Кимих не смята, че Арсенал е най-добрият отбор, срещу който Байерн се е изправял този сезон

Кимих не смята, че Арсенал е най-добрият отбор, срещу който Байерн се е изправял този сезон

  • 27 ное 2025 | 18:39
  • 1729
  • 5
Анчелоти обяви единствения сигурен бразилец за Световното

Анчелоти обяви единствения сигурен бразилец за Световното

  • 27 ное 2025 | 18:02
  • 4664
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

  • 27 ное 2025 | 21:42
  • 79612
  • 272
България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

  • 27 ное 2025 | 21:12
  • 37716
  • 29
Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

  • 28 ное 2025 | 00:05
  • 17578
  • 2
Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

  • 27 ное 2025 | 22:47
  • 6352
  • 5
Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

  • 27 ное 2025 | 17:45
  • 14431
  • 12
Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

  • 27 ное 2025 | 14:32
  • 8017
  • 11