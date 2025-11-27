Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Университатя (Крайова)
  3. Университатя изненада Майнц

Университатя изненада Майнц

  • 27 ное 2025 | 22:35
  • 467
  • 0
Университатя изненада Майнц

Университатя (Крайова) спечели с минималното 1:0 над Майнц в мач от четвъртия кръг на Лигата на конференциите. Единственото попадение падна през втората част след точно изпълнена дузпа от резервата Асад Ал Хамлави (67’). Домакините имаха преимущество в двубоя и създадоха доста повече голови ситуации, печелейки заслужено трите точки в двубоя. Това пък бе първо поражение за германците, които до момента имаха три победи от три двубоя в турнира. От своя страна за Университатя това бе втори успех, като те имат още равенство и една загуба.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Лига на конференциите: играят се късните двубои, Ноа изравни на Абърдийн и Митов

Лига на конференциите: играят се късните двубои, Ноа изравни на Абърдийн и Митов

  • 27 ное 2025 | 21:45
  • 10218
  • 1
Мбапе е номер 1 в ШЛ за тази седмица

Мбапе е номер 1 в ШЛ за тази седмица

  • 27 ное 2025 | 19:37
  • 1345
  • 9
Халф на Наполи може да се подложи на операция

Халф на Наполи може да се подложи на операция

  • 27 ное 2025 | 19:10
  • 929
  • 0
Неймар иска да играе в предстоящите мачове на Сантос въпреки контузията си

Неймар иска да играе в предстоящите мачове на Сантос въпреки контузията си

  • 27 ное 2025 | 18:40
  • 1110
  • 0
Кимих не смята, че Арсенал е най-добрият отбор, срещу който Байерн се е изправял този сезон

Кимих не смята, че Арсенал е най-добрият отбор, срещу който Байерн се е изправял този сезон

  • 27 ное 2025 | 18:39
  • 1632
  • 4
Анчелоти обяви единствения сигурен бразилец за Световното

Анчелоти обяви единствения сигурен бразилец за Световното

  • 27 ное 2025 | 18:02
  • 4438
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

  • 27 ное 2025 | 21:42
  • 73459
  • 249
България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

  • 27 ное 2025 | 21:12
  • 35352
  • 25
Лига Европа на живо: Лион мачка Макаби

Лига Европа на живо: Лион мачка Макаби

  • 27 ное 2025 | 21:45
  • 15923
  • 2
Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

  • 27 ное 2025 | 22:47
  • 3884
  • 3
Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

  • 27 ное 2025 | 17:45
  • 13174
  • 12
Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

  • 27 ное 2025 | 14:32
  • 7530
  • 11