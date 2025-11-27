Университатя изненада Майнц

Университатя (Крайова) спечели с минималното 1:0 над Майнц в мач от четвъртия кръг на Лигата на конференциите. Единственото попадение падна през втората част след точно изпълнена дузпа от резервата Асад Ал Хамлави (67’). Домакините имаха преимущество в двубоя и създадоха доста повече голови ситуации, печелейки заслужено трите точки в двубоя. Това пък бе първо поражение за германците, които до момента имаха три победи от три двубоя в турнира. От своя страна за Университатя това бе втори успех, като те имат още равенство и една загуба.

Следвай ни:

Снимки: Imago