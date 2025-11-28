Абърдийн и Митов се провалиха срещу арменци и класирането напред се превръща в мираж

Надеджите на Абърдийн и българският национал Димитър Митов за класиране напред в Лигата на конференциите се стопиха драстично, след като шотландският тим завършиха наравно 1:1 срещу арменския Ноа. Домакините поведоха в края на първата част с гол на Кевин Нисбет (45’), но Нардин Мулахюсейнович (52’) възстанови равенството в началото на второто полувреме.

Абърдийн започна по-добре двубоя, като футболистите на тима бяха в настроение след солидната победа срещу лидера в първенството Хартс през уикенда. Те водеха случващото се на терена и в крайна сметка в последната минута на първата част започналият за първи път от 26 октомври насам Кевин Нисбет получи отляво и обръщайки се много елегантно реализира.

Надеждите на Абърдийн и Митов бяха попарени в 52-ата минута, когато Нардин Мулахюсейнович засече центриране отдясно и не остави шансове на българския национален страж. Играчите на домакините създадоха още няколко опасности до края на срещата, но така и не успяха да вкарат нов гол. По този начин те имат само две точки от четири двубоя в Лигата на конференциите и надеждите им за класиране стават все по-малки. Именно срещата с Ноа бе смятана за ключова и определена като задължителна за печелена от мениджъра на тима Джими Телин.

Следвай ни:

Снимки: Imago