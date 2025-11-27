Райо Валекано допусна обрат в Братислава

Слован (Братислава) постигна първата си победа в Лигата на конференциите за този сезон, след като спечели с 2:1 домакинството си на Райо Валекано. Словаците губеха в резултата на почивката, но направиха пълен обрат след два гола в рамките на три минути в началото на второто полувреме.

Райо, който нямаше загуба в първите си три мача в турнира, започна силно двубоя и създаде няколко положения. Слован обаче първи стигна до гол, който бе отменен след разглеждане с ВАР. Изглеждаше, че гостите намаляват темпото, когато Фран Перес откри резултата в 24-ата минута. Той проби и стреля от границата на наказателното поле, а след рикошет топката се озова в мрежата. Испанците доминираха до края на полувремето, но не успяха да увеличат преднината си.

Čakanie na prvé body v 🏆 Konferenčnej lige skončilo! Slovan si na domácom trávniku poradil s Rayo Vallecano 👏 pic.twitter.com/deOlTqqAT9 — Flashscore.sk (@FlashscoreSK) November 27, 2025

Слован успя да изравни веднага след почивката с гол на Гурам Кашия. Обърканите гости бързо допуснаха втори гол. Неразбирателство между Баталия и Лежюн позволи на резервата Ираянг да се възползва и да направи обрата пълен. Райо така и не се възстанови от шока, а домакините бяха близо до трети гол след един ъглов удар.

Снимки: Imago