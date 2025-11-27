Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лига Европа
  3. Време е Лига Европа да бъде прополовена

Време е Лига Европа да бъде прополовена

  • 27 ное 2025 | 07:41
  • 1905
  • 0
Време е Лига Европа да бъде прополовена

В днешния 27-и ноември (четвъртък) ще се изиграят всички 18 срещи от 5-ия кръг в основната схема на Лига Европа. И сега, както в предходните кръгове, мачовете ще бъдат разделени в два часови диапазона, като във всеки от тях ще започнат по 9 двубоя. След техния края тази фаза от турнира официално ще бъде преполовена, а Sportal.bg ще ви предложи да проследите развитието на програмната схема в реално време.

Погледите на родната публика ще бъдат вперени най-вече в един от ранните двубои, които стартират от 19:45 часа.

Тогава българският евробоец Лудогорец посреща испанския Селта в опит да спре негативната серия от три поредни поражения във втория по сила турнир на УЕФА и да се завърне в битката за топ 24.

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа
Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

Друг сблъсък от този часови диапазон, който също би трябвало да представлява интерес у нас, е този на ПАОК и Бран. За съжаление, капитанът на националния ни отбор Кирил Десподов се очаква да бъде неактивен, като в негово отсъствие солунчани ще опитат да направят крачка към челните осем места в класирането.

Междувременно има и други мачове, които ще бъдат следени с внимание. Един от фаворитите за трофея на букмейкърите Астън Вила посреща Йънг Бойс в Бирмингам.

Летящият през този сезон Рома посреща Мидтиланд.

В 22:00 часа започва втората порция, като и там има много двубои, които предизвикват големи очаквания. Носителят на Купата на Италия Болоня е домакин на коравия РБ Залцбург.

Финалистът от последния сезон в Лигата на конференциите Бетис също има предизвикателство у дома, като на пътя на андалусийци застава РБ Залцбург.

Междувременно ще има и горещ сблъсък на Балканите. “Мала Маракана” в Белград ще бъде врящ котел, в който се изправят един срещу друг носителите на КЕШ за 1986 и 1991 г. Цървена звезда и ФКСБ.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Очаквания за сериозни битки и в Лигата на конференциите

Очаквания за сериозни битки и в Лигата на конференциите

  • 27 ное 2025 | 07:23
  • 1204
  • 0
Чаби Алонсо: Това беше трудно извоювана победа в оспорвана битка

Чаби Алонсо: Това беше трудно извоювана победа в оспорвана битка

  • 27 ное 2025 | 06:48
  • 1429
  • 0
Слот: Имахме достатъчно шансове да поведем

Слот: Имахме достатъчно шансове да поведем

  • 27 ное 2025 | 06:14
  • 2824
  • 3
Артета: Този мач изискваше от нас да играем на различно ниво

Артета: Този мач изискваше от нас да играем на различно ниво

  • 27 ное 2025 | 05:49
  • 1380
  • 0
Компани: През второто полувреме не успяхме да намерим ритъма си

Компани: През второто полувреме не успяхме да намерим ритъма си

  • 27 ное 2025 | 05:37
  • 2041
  • 0
Треньорът на Кайрат: Липсваха ни агресия, страст и смелост

Треньорът на Кайрат: Липсваха ни агресия, страст и смелост

  • 27 ное 2025 | 05:26
  • 802
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

  • 27 ное 2025 | 07:07
  • 1706
  • 3
Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

  • 26 ное 2025 | 23:54
  • 28572
  • 133
"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

  • 27 ное 2025 | 08:08
  • 321
  • 0
Срамът за Ливърпул продължи с катастрофа на "Анфийлд" срещу ПСВ

Срамът за Ливърпул продължи с катастрофа на "Анфийлд" срещу ПСВ

  • 26 ное 2025 | 23:54
  • 37556
  • 71
И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

  • 27 ное 2025 | 00:17
  • 35418
  • 91