Време е Лига Европа да бъде прополовена

В днешния 27-и ноември (четвъртък) ще се изиграят всички 18 срещи от 5-ия кръг в основната схема на Лига Европа. И сега, както в предходните кръгове, мачовете ще бъдат разделени в два часови диапазона, като във всеки от тях ще започнат по 9 двубоя. След техния края тази фаза от турнира официално ще бъде преполовена, а Sportal.bg ще ви предложи да проследите развитието на програмната схема в реално време.

Погледите на родната публика ще бъдат вперени най-вече в един от ранните двубои, които стартират от 19:45 часа.

Тогава българският евробоец Лудогорец посреща испанския Селта в опит да спре негативната серия от три поредни поражения във втория по сила турнир на УЕФА и да се завърне в битката за топ 24.

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

Друг сблъсък от този часови диапазон, който също би трябвало да представлява интерес у нас, е този на ПАОК и Бран. За съжаление, капитанът на националния ни отбор Кирил Десподов се очаква да бъде неактивен, като в негово отсъствие солунчани ще опитат да направят крачка към челните осем места в класирането.

Междувременно има и други мачове, които ще бъдат следени с внимание. Един от фаворитите за трофея на букмейкърите Астън Вила посреща Йънг Бойс в Бирмингам.

Летящият през този сезон Рома посреща Мидтиланд.

В 22:00 часа започва втората порция, като и там има много двубои, които предизвикват големи очаквания. Носителят на Купата на Италия Болоня е домакин на коравия РБ Залцбург.

Финалистът от последния сезон в Лигата на конференциите Бетис също има предизвикателство у дома, като на пътя на андалусийци застава РБ Залцбург.

Междувременно ще има и горещ сблъсък на Балканите. “Мала Маракана” в Белград ще бъде врящ котел, в който се изправят един срещу друг носителите на КЕШ за 1986 и 1991 г. Цървена звезда и ФКСБ.