Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Рома повали лидера в Лига Европа

Рома повали лидера в Лига Европа

  • 27 ное 2025 | 22:07
  • 2862
  • 0

Отборът на Рома записа успех с 2:1 като домакин на Мидтиланд в двубой от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Така “вълците” постигнаха четвърта поредна победа във всички турнири. От друга страна, това беше първа загуба за датчаните в ЛЕ, като досега те имаха само победи в шампионатната фаза.

Римляните поведоха още в седмата минута, когато Нийл Ел Айнауи се разписа с прекрасно воле след асистенция на Мехмет Зеки Челик. Това беше дебютно попадение за мароканеца в негов официален мач за Рома. Другите два гола в срещата дойдоха в заключителните ѝ минути. В 83-тата минута появилият се от пейката Стефан Ел Шаарауи удвои преднината на “джалоросите” след асистенция на резервата Леон Бейли. Само три минути по-късно обаче гостите намалиха изоставането си чрез удар отблизо на влезлия като смяна Пауло Виктор след пас на резервата Арал Симсир. Вместо да изравнят, датчаните можеха да загубят с по-голяма разлика, тъй като в самия край на редовното време Ел Шаарауи потърси своя втори гол, но сглобката на вратата спря неговия далечен шут.

Въпреки тази загуба Мидтиланд остава на върха в класирането с актив от 12 точки. Рома пък успя да се изкачи на 11-ото място със своите 9 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Лига на конференциите: играят се късните двубои, Ноа изравни на Абърдийн и Митов

Лига на конференциите: играят се късните двубои, Ноа изравни на Абърдийн и Митов

  • 27 ное 2025 | 21:45
  • 10216
  • 1
Мбапе е номер 1 в ШЛ за тази седмица

Мбапе е номер 1 в ШЛ за тази седмица

  • 27 ное 2025 | 19:37
  • 1343
  • 9
Халф на Наполи може да се подложи на операция

Халф на Наполи може да се подложи на операция

  • 27 ное 2025 | 19:10
  • 926
  • 0
Неймар иска да играе в предстоящите мачове на Сантос въпреки контузията си

Неймар иска да играе в предстоящите мачове на Сантос въпреки контузията си

  • 27 ное 2025 | 18:40
  • 1110
  • 0
Кимих не смята, че Арсенал е най-добрият отбор, срещу който Байерн се е изправял този сезон

Кимих не смята, че Арсенал е най-добрият отбор, срещу който Байерн се е изправял този сезон

  • 27 ное 2025 | 18:39
  • 1632
  • 4
Анчелоти обяви единствения сигурен бразилец за Световното

Анчелоти обяви единствения сигурен бразилец за Световното

  • 27 ное 2025 | 18:02
  • 4438
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

  • 27 ное 2025 | 21:42
  • 73390
  • 249
България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

  • 27 ное 2025 | 21:12
  • 35325
  • 25
Лига Европа на живо: Лион мачка Макаби

Лига Европа на живо: Лион мачка Макаби

  • 27 ное 2025 | 21:45
  • 15916
  • 2
Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

  • 27 ное 2025 | 22:47
  • 3864
  • 3
Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

  • 27 ное 2025 | 17:45
  • 13167
  • 12
Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

  • 27 ное 2025 | 14:32
  • 7527
  • 11