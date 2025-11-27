Рома повали лидера в Лига Европа

Отборът на Рома записа успех с 2:1 като домакин на Мидтиланд в двубой от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Така “вълците” постигнаха четвърта поредна победа във всички турнири. От друга страна, това беше първа загуба за датчаните в ЛЕ, като досега те имаха само победи в шампионатната фаза.

Римляните поведоха още в седмата минута, когато Нийл Ел Айнауи се разписа с прекрасно воле след асистенция на Мехмет Зеки Челик. Това беше дебютно попадение за мароканеца в негов официален мач за Рома. Другите два гола в срещата дойдоха в заключителните ѝ минути. В 83-тата минута появилият се от пейката Стефан Ел Шаарауи удвои преднината на “джалоросите” след асистенция на резервата Леон Бейли. Само три минути по-късно обаче гостите намалиха изоставането си чрез удар отблизо на влезлия като смяна Пауло Виктор след пас на резервата Арал Симсир. Вместо да изравнят, датчаните можеха да загубят с по-голяма разлика, тъй като в самия край на редовното време Ел Шаарауи потърси своя втори гол, но сглобката на вратата спря неговия далечен шут.

Въпреки тази загуба Мидтиланд остава на върха в класирането с актив от 12 точки. Рома пък успя да се изкачи на 11-ото място със своите 9 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages