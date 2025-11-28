Бетис продължава без загуба в Лига Европа

Бетис спечели с 2:1 домакинството си на Утрехт в мач от петия кръг на Лига Европа. Попаденията за андалусийците паднаха в края на първата и началото на втората част, когато точни бяха Кучо Ернандес (42’) и Абде (50’), а почетното попадение за гостите от Нидерландия бе дело на Мигел Родригес (55’).

Срещата започна много лошо за домакините, които още в първия четвърт час игра Мануел Пелегрини трябваше да направи две принудителни смени. Първо в 10-ата минута Деоса получи травма и на терена се появи Иско, а само пет по-късно Пабло Форналс също се оказа с контузия и Софиан Амрабат трябваше по спешност да влиза. “Зелено-белите” играеха по-добре от своя противник и след няколко добри ситуации те успяха да излязат напред в резултата в 42-ата минута, когато Кучо откри с глава след подаване на Антони.

Домакините удвоиха преднината си само пет минути след началото на втората част, когато Абде изстрел истински снаряд от границата на наказателното поле. Гостите от Нидерландия стигнаха до намаляване в 55-ата минута, когато Родригес вкара изключително красив гол с много прецизно изпълнение от централната линия, но то не стигна за нещо повече от почетна загуба. Домакините от Бетис са пети в общото класирането и продължават да са без загуба в Лига Европа. Утрехт пък е на другия полюс и има само едно равенство и четири поражения в турнира.

Снимки: Imago