Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бетис
  3. Бетис продължава без загуба в Лига Европа

Бетис продължава без загуба в Лига Европа

  • 28 ное 2025 | 00:24
  • 171
  • 0

Бетис спечели с 2:1 домакинството си на Утрехт в мач от петия кръг на Лига Европа. Попаденията за андалусийците паднаха в края на първата и началото на втората част, когато точни бяха Кучо Ернандес (42’) и Абде (50’), а почетното попадение за гостите от Нидерландия бе дело на Мигел Родригес (55’).

Срещата започна много лошо за домакините, които още в първия четвърт час игра Мануел Пелегрини трябваше да направи две принудителни смени. Първо в 10-ата минута Деоса получи травма и на терена се появи Иско, а само пет по-късно Пабло Форналс също се оказа с контузия и Софиан Амрабат трябваше по спешност да влиза. “Зелено-белите” играеха по-добре от своя противник и след няколко добри ситуации те успяха да излязат напред в резултата в 42-ата минута, когато Кучо откри с глава след подаване на Антони.

Домакините удвоиха преднината си само пет минути след началото на втората част, когато Абде изстрел истински снаряд от границата на наказателното поле. Гостите от Нидерландия стигнаха до намаляване в 55-ата минута, когато Родригес вкара изключително красив гол с много прецизно изпълнение от централната линия, но то не стигна за нещо повече от почетна загуба. Домакините от Бетис са пети в общото класирането и продължават да са без загуба в Лига Европа. Утрехт пък е на другия полюс и има само едно равенство и четири поражения в турнира.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Вечер с изненади в Лигата на конференциите

Вечер с изненади в Лигата на конференциите

  • 27 ное 2025 | 23:55
  • 10906
  • 1
Мбапе е номер 1 в ШЛ за тази седмица

Мбапе е номер 1 в ШЛ за тази седмица

  • 27 ное 2025 | 19:37
  • 1450
  • 9
Халф на Наполи може да се подложи на операция

Халф на Наполи може да се подложи на операция

  • 27 ное 2025 | 19:10
  • 991
  • 0
Неймар иска да играе в предстоящите мачове на Сантос въпреки контузията си

Неймар иска да играе в предстоящите мачове на Сантос въпреки контузията си

  • 27 ное 2025 | 18:40
  • 1168
  • 0
Кимих не смята, че Арсенал е най-добрият отбор, срещу който Байерн се е изправял този сезон

Кимих не смята, че Арсенал е най-добрият отбор, срещу който Байерн се е изправял този сезон

  • 27 ное 2025 | 18:39
  • 1729
  • 5
Анчелоти обяви единствения сигурен бразилец за Световното

Анчелоти обяви единствения сигурен бразилец за Световното

  • 27 ное 2025 | 18:02
  • 4664
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

  • 27 ное 2025 | 21:42
  • 79621
  • 272
България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

  • 27 ное 2025 | 21:12
  • 37719
  • 29
Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

  • 28 ное 2025 | 00:05
  • 17583
  • 2
Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

  • 27 ное 2025 | 22:47
  • 6356
  • 5
Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

  • 27 ное 2025 | 17:45
  • 14433
  • 12
Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

  • 27 ное 2025 | 14:32
  • 8017
  • 11