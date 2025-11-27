Астън Вила се справи с Йънг Бойс, Кабаков също имаше важни решения

Астън Вила надделя с 2:1 над Йънг Бойс в мач от петия кръг на Лига Европа. И двете попадения в двубоя паднаха през първата част и бяха дело на Донийл Мален (27’, 42’). Монтейро (90’) пък вкара почетното попадение за швейцарците в добавеното време. Двубоят бе игран под ръководството на българския рефер Георги Кабаков.

Домакините поеха контрола над случващото се на на терена още първия съдийски сигнал и се установиха комфортно в противниковата половина, опитвайки се да създават положения. Те на няколко пъти вкараха топката опасно в наказателното поле, за да се стигне до 27-ата минута, когато чудесно центриране на Юри Тилеманс бе засечено от Мален между двама бранители в жълто във вратата на гостите. Първоначално останах съмнения за засада, но консултация на българския рефер с ВАР показа, че всичко е наред и попадението бе зачетено. Домакините продължиха да натискат и стигнаха до втори гол няколко минути преди края на първото полувреме, когато този път Морган Роджърс с прецизно подаване намери отново нидерландеца, който реализира за втори път.

След почивката темпото на игра поспадна, а бирмингамци сякаш опитаха и да поспестят сили. Наставникът на гостите направи някои промени и това вдъхна нови сили на играчите на Йънг Бойс, които след първият час игра започнаха много по-често да поглеждат към противниковата врата и на няколко пъти осъществиха опасни нападения. Двайсет минути преди края на редовното време дълго подаване Алън Вирдиниус демонстрира отличен поглед и намери Крис Бедиа в предни позиции, а той реализира. Отново се наложи намеса на ВАР и Кабаков отмени този гол за гостите. Представянето на швейцарците обаче продължи да следва своята възходяща линия и те все пак намалиха изоставането си в добавеното време, когато резервата Жоел Монтейро бе изведен отново зад бранителите на Вила и успя да отбележи почетния гол за Йънг Бойс.

С този успех Астън Вила продължава да е на второ място в класирането на Лига Европа с 12 пункта, колкото има и водача Мидтиланд. И двата тима имат по четири победи и една загуба. Йънг Бойс пък е на 24-ото място, последното, което дава шанс за участие в плейофите.

