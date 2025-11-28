Болоня разнищи РБ Залцбург в Лига Европа

Болоня спечели с 4:1 срещу гостуващия РБ Залцбург в мач от петия кръг на Лига Европа. Първата част завърши с равенство след попадения на Йенс Одгор (26’) за домакините и Йорбе Вартесен (33’) в гостите. След почивката футболистите на Винченцо Италиано не оставиха колебание в своето превъзходство и вкараха нови три гола чрез Тайс Далинга (51’), Федерико Бернардески (53’) и Рикардо Орсолини (86’).

Двата тима изиграха атрактивна първа част с доста положения и две попадения. Вихреното темпо на “хрътките” даде резултат малко след средата на първото полувреме, когато лошо изчистена топка попадна около границата на наказателното поле и там бе посрещната от Йенс Одгор, който с плътен удар откри резултата. Тяхната радост трая по-малко от десет минути. След малко повече от половин час игра гостите от Австрия осъществиха бърза атака и с доза късмет и няколко неуспешни намеси на домакините кълбото в крайна сметка достигна до Байду, изстрелът му бе париран нескопосано от Равалия, но Вартесен бе на точното място и възстанови равенството.

Футболистите на Винченцо Италиано започнаха вихрено второто полувреме, когато в рамките само на няколко минути стигнаха до нови две попадения. В 51-ата минута Миранда отлично намери Далинга зад гърба на отбраната и нападателя с левия си крак се разписа. Само две минути след това Федерико Бернардески с глава засече ново центриране от десния фланг с глава и отбеляза третия гол за Болоня. Гостите от РБ Залцбург опитаха да намалят изоставането си и стигнаха до гол в 65-ата минута чрез Ратков, но то бе отменено поради засада. Точка на спора пък сложи Рикардо Орсолини, който добави четвърти гол. Болоня вече е в серия от четири последователни двубоя без поражение в турнира, но само с две победи и две равенства е чак 18-и. Австрийците пък имат само един успех и четири поражения.

Снимки: Gettyimages