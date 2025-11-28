Десетима от Цървена звезда удариха ФКСБ в балканското дерби в ЛЕ

Цървена звезда победи ФКСБ с 1:0 в сблъсъка между двата големи балкански гранда в Лига Европа. Те се изправиха един срещу друг на "Мала Маракана" в среща от 5-ия кръг на турнира. Домакините ликуваха след гол на Бруно Дуарте в 50-ата минута. По-впечатляващото е, че "звездашите" взеха трите точки, макар да играха с човек по-малко повече от час.

Срещата започна лошо за домакините, които в 27-ата минута останаха в намален състав. Франклин Тебо бе изгонен с директен червен картон, след като спря непозволено откъсващ се играч на съперника.

В 48-ата минута ФКСБ бе близо до гола, но удар на Юри Чизоти се отби от дясната греда.

Дори и с десет човека обаче Цървена звезда откри резултата. В 50-ата минута Йън-Уу Сол центрира отдясно и намери Бруно Дуарте, който с глава порази вратата за 1:0.

До края ФКСБ така и не успя сериозно да притисне своя съперник и да стигне до изравняването, като трябваше да се примири със загубата.

Това бе изключително важна победа за Цървена звезда, с която тимът се изкачи до 22-рото място във временното класиране с актив от 7 точки.

ФКСБ пък допуна четвърто поредно поражение и вече е сериозно застрашен с отпадане от турнира, като имасамо 3 точки и заема 31-вото място във временното класиране.