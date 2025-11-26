Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

Ливърпул ще посрещне ПСВ Айндховен в мач от Шампионската лига на 26 ноември 2025 г. Двубоят ще започне в 22:00 часа на легендарния стадион "Анфийлд". Срещата ще бъде ръководена от испанския рефер Алехандро Ернандес. Това е важен мач и за двата отбора в тяхната кампания в най-престижния европейски клубен турнир.

Мърсисайдци истински страдат в първенството този сезон, като през уикенда записаха поредна неприятна загуба с 0:3 от Нотингам. В Шампионската лига обаче отборът се възражда и показва доста по-добри резултати. В настоящото издание на Шампионската лига Ливърпул заема осмата позиция с 9 точки от изиграните 4 мача, като мрежата им е била разтърсена само 4 пъти, а те са отбелязали 9 гола. Сега надеждата е този турнир отново да бъде спасителен пояс за английския гранд в търсене на път за излизане от кризата.

От своя страна, ПСВ Айндховен се намира на 18-то място с 5 точки от същия брой срещи, като холандците имат 9 отбелязани и 7 допуснати гола. Победа за домакините би ги изстреляла напред в таблицата и почти би им гарантирала класиране в следващата фаза, докато гостите се нуждаят от точки, за да се измъкнат от опасната зона.

Ливърпул преминава през труден период, записвайки три загуби в последните си пет мача. Мърсисайдци претърпяха изненадващо поражение от Нотингам Форест (0:3) на 22.11.2025 г., последвано от загуба от Манчестър Сити (0:3) на 09.11.2025 г. Преди това обаче, те постигнаха важна победа срещу Реал Мадрид (1:0) в Шампионската лига на 04.11.2025 г. и надделяха над Астън Вила (2:0) на 01.11.2025 г. Серията започна с отпадане от Кристъл Палас (0:3) за Карабао Къп на 29.10.2025 г.

ПСВ Айндховен, от друга страна, демонстрира отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. Холандците победиха НАК Бреда (1:0) на 22.11.2025 г., разгромиха АЗ Алкмаар (5:1) на 09.11.2025 г., завършиха наравно с Олимпиакос (1:1) в Шампионската лига на 04.11.2025 г., и записаха победи срещу Фортуна Ситард (5:2) и Фейенорд (3:2).

В историята на двубоите между Ливърпул и ПСВ Айндховен, английският отбор има предимство с 4 победи срещу 1 за холандците. Последната им среща се състоя на 29 януари 2025 г. в Шампионската лига, когато ПСВ Айндховен изненада с победа с 3:2. Преди това, през декември 2008 г., Ливърпул надделя с 3:1 като гост, а през октомври същата година спечели с 3:1 на "Анфийлд". През април 2007 г. мърсисайдци постигнаха две последователни победи в четвъртфиналите на Шампионската лига - 1:0 у дома и 3:0 като гост. Всички срещи между двата отбора са се провели в рамките на Шампионската лига.

Очаква се Арне Слот да направи поне няколко промени в състава, който загуби у дома от Нотингам Форест в събота. Възможностите му обаче са ограничени поради контузии. Мениджърът на Ливърпул все още е без Конор Брадли и Джереми Фримпонг. Флориан Виртц също може да не се счита за достатъчно годен за титуляр.

ПСВ остава без младия крило Рубен ван Бомел, син на бившата холандска звезда Марк ван Бомел, който получи сериозна контузия на коляното срещу съперника си Аякс през септември и се очаква да пропусне останалата част от сезона. Аут е и френският нападател Аласан Плеа, който се бори с контузия на коляното от август и вероятно няма да се завърне известно време.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages