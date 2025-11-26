Популярни
  Ливърпул ще се опита да реши част от проблемите през януари

  26 ное 2025 | 12:29
Ливърпул се представя далеч под очакванията от началото на сезона, а един от основните проблеми е защитата. Според английски медии мърсисайдци ще се опитат да привлекат централен бранител през януарския трансферен прозорец. След тежката контузия на Джовани Леони Арне Слот остана с трима играчи на този пост, а Джо Гомес често има физически проблеми. Формата на Ибрахима Конате е непостоянна, а представянето на Вирджил ван Дайк също не е на обичайното ниво.

На Острова се появиха информации, че мърсисайдци са отправили нова оферта за Марк Геи. Капитанът на Кристъл Палас бе на крачка от трансфер на “Анфийлд”, но лондончани отказаха сделката в последния момент. Новото предложение на Ливърпул е на стойност 25 милиона лири плюс бонуси. Палас обаче държи на цена от 35 милиона паунда, въпреки че договорът на играча изтича следващото лято.

Междувременно Фабрицио Романо твърди, че клубът продължава преговори с Конате за нов договор на французина, чийто договор също изтича в края на сезона. Според него “червените” са изпратили своето предложение, което в момента се обмисля от агентите на футболисти. Реал Мадрид продължава да има интерес към него и от началото на януари ще може официално да преговаря с играча с идеята да го привлече като свободен агент следващото лято.

Снимки: Imago

