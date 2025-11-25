Бербатов за Исак: Ситуацията ми напомня на моята, когато исках да премина в Ман Юнайтед

Димитър Бербатов коментира ситуацията на Александър Исак. През лятото шведският нападател премина от Нюкасъл в Ливърпул за 125 милиона лири. След като не проведе пълноценна подготовка и имаше някои контузии, Исак не успява да покаже на какво е способен в първите си мачове за мърсисайдци, а очакванията към него са огромни.

Попитан какъв съвет би му дал, Бербатов заяви: ""Не мисли за трансферната сума, просто не мисли за нея. Знаме, че вероятно той мисли за това от време на време, защото това са много пари за един играч. Трансферът се случи по начин, по който не искаш да се развият нещата. Напомня ми малко за моята ситуация, когато исках да премина в Юнайтед от Тотнъм.

Има разочаровани хора, ядосани фенове. Когато ситуацията е такава, ще ти се отрази. Когато отиваш в нов отбор, има очаквания, а отделно ти сам си поставяш очаквания. Знаеш каква е трансферната сума и дори да не го признаваш, знаеш, че всички очакват много от теб. Сякаш очакват да вземеш топката от собствената си половина, да я докараш до вратата и да вкарваш. А нещата не се получават така".

"Ако отборът ти минава през труден период, ти също ще страдаш. Когато си нападател, зависиш от подавания от полузащитата, за да бележиш. Той е в труден период, но мога да му дам само един съвет: да остане силен психически. Много е трудно и ще продължи да бъде много трудно. Моето мислене би било и беше, когато бях в тази позиция, да разчитам на добри хора около теб. Те ще ти кажат истината, когато имаш нужда да я чуеш и ще бъде откровени с теб.

Съотборниците трябва да го подкрепят и мениджърът да продължи да вярва в теб, защото нападателите са различна порода - с голямо его и искат да се чувстват специални. Треньорът е много важен тук и трябва да го подкрепи в този труден момент", каза още българската легенда.