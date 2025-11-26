Робъртсън: Критиките към нас са основателни, но добрите дни ще се завърнат

Критиките към Ливърпул не са безпочвени, но футболистите на английския футболен шампион ще стъпят на краката си, сигурен е левият бек Анди Робъртсън. Мърсисайдци са с шест поражения в последните си седем мача в първенството и загубиха с 0:3 като домакини на Нотингам Форест в неделя. Ливърпул е 12-и в класирането на Висшата лига при равенство в точките с намиращите се пред тях по голова разлика Тотнъм, Манчестър Юнайтед и Евертън.

"Този футболен клуб има поставени стандарти от много години, а когато паднеш под очакванията, критиките стават все повече и повече. Ние нямаме проблем с тях. Те са основателни. Резултатите ни не са добри и само от нас зависи дали ще можем да си стъпим на краката", каза той за подкаст на "Скай Спортс"

🔴 Robertson backs his teammates



🗣️ "I still believe in every single player in this changing room. And I believe the good times will come again. But we need to show it and we need to show it sooner rather than later, because it's now gone on for too long for being at Liverpool." pic.twitter.com/csQ6qQZqf4 — AnfieldIndex (@AnfieldIndex) November 26, 2025

"Длъжни сме да даваме само най-доброто и ако го правим, ще имаме основа за по-добри резултати. Важно е футболистите ни да не губят вяра в силите си и да останем сплотени като колектив. Само това ще ни даде шанс да излезем от неприятната ситуация. Искаме да намерим постоянство, защото напоследък това е голям проблем", добави защитникът.

Попитан дали някои футболисти в Ливърпул са загубили вяра, Робъртсън отговори: "Възможно е. Трябва по-опитните да се грижим това да не се случва, защото футболист от световна класа не се става за един ден. Слаб футболист също не се става за един ден".

"Трябва да страним повече от социалните мрежи, да не четем и да не слушаме толкова много, а да се изолираме в наш си балон. С останалите по-опитни играчи вече сме го правили. Сега е още по-важно, защото лично аз все още не съм загубил вяра. Знам, че добрите дни ще се завърнат, но това трябва да се случи възможно най-скоро. Негативната серия продължава твърде дълго за клуб като Ливърпул", каза още той.

"Да падаш с 0:3 от Нотингам Форест у дома е неприемливо и не обвинявам феновете, които напуснаха по-рано. Важното е да продължават да бъдат около нас, защото само тогава футболисти и привърженици показват най-доброто от себе си. За момента сме под стандарта и сме длъжни да им дадем повод за песни", завърши шотландският национал.