Арне Слот: Невероятно е да сме в тази ситуация, чувствам се виновен

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира представянето на тима от началото на сезона. Мърсисайдци направиха сериозна лятна селекция, но се представят трагично в първенството. Утре на тима му предстои домакинство на ПСВ Айндховен в Шампионската лига, където нещата изглеждат малко по-добре след три победи в четири мача.
Попитан за сезона до този момент, Слот отговори: "Шокиращо е, невероятно е. Много пъти съм казвал: Няма достатъчно извинения, за да се представяме така. Неочаквано е за клуба, за мен, за всички. Разликата е, че допускаме повече голове от миналия сезон. На този етап миналия сезон не бяхме допуснали гол от статично положение, а сега се допуснали девет".
Нидерландецът допълни, че не смята, че в отбора има липса на увереност и не определи това като проблем. "Не ми е трудно да остана спокоен, защото характерът ми е такъв. Не е приятно да си в тази ситуация, особено когато си клуб като Ливърпул. Ако трябва да бъда честен, не съм очаквал да съм в тази ситуация с начина, по който подхождаме тактически и с качеството на играчите, с които разполагаме.
Аз поемам отговорността, чувствам се виновен. Работим върху това да променим нещата. Не сме намерили отговорът на това как да превърнем загубите в победи. Но когато водиш с 1:0 и загубиш, как да обясниш това? Това показва колко ни е трудно, когато изостанем и се опитваме да направим обрат. Надявам се утре да поведем първи".
На въпрос дали трябва да опита нещо различно, Слот обясни: "Не и да. "Не", защото не мисля, че трябва да правим нещо напълно различно. Това не би било правилно за нас и за играчите, които искат да играят по определен начин. Но и малко "да", защото във Висшата лига се вижда друг начин на игра и вероятно това означава, че трябва да променим някои детайли".
Наставникът коментира и съдийските решения от последните кръгове в Англия: "Първия гол, който получихме срещу Форест, за мен е гол. Този, който вкарахме срещу Сити, според мен, също е гол. Не видях този на Арсенал. Хауърд Уеб каза, че има причини да отменят гола ни, така че всеки има мнение. Вероятно съм пристрастен като мениджър на Ливърпул".