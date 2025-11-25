Виртц пропусна тренировката на Ливърпул, тимът продължава да е без десен бек

След шест загуби в последните си седем мача в първенството Ливърпул насочва вниманието си към Шампионската лига. В последния си мач в турнира мърсисайдци изиграха най-добрия си двубой от началото на сезона и победиха Реал Мадрид с 1:0. Утре те приемат ПСВ Айндховен с надеждата да повторят това представяне.

Арне Слот най-вероятно отново няма да може да разчита на Флориан Виртц, който пропусна днешната тренировка на тима, въпреки че наставникът наскоро заяви, че травмата му не е сериозна. Участие в заниманието не взеха и контузените Джереми Фримпонг и Конър Брадли, което означава, че отборът отново няма да има типичен десен бек и вероятно Доминик Собослай пак ще трябва да заеме тази позиция. Другият вариант за този пост е Джо Гомес.

Ливърпул се представя много слабо в Премиър Лийг, но в Шампионската лига записа три победи от четири мача. След загубата от Нотингам в събота част от феновете започнаха да призовават за уволнение на Арне Слот, но според запознати на този етап ръководството му има доверие и няма намерение да го сменя.