Белами е "фокусиран върху Уелс" въпреки интереса на Селтик

  • 4 ное 2025 | 19:18
  • 410
  • 0
Мениджърът на националния отбор на Уелс по футбол Крейг Белами е "напълно фокусиран" върху класирането за Световното първенство по футбол догодина, въпреки че е свързван с шотландския гранд Селтик, предава "Би Би Си".

Белами, който във футболната си кариера е играл под наем в Селтик, е спряган за един от потенциалните заместници на Брендан Роджърс, след като той напусна "зелено-белите" от Глазгоу в края на миналия месец.

Националният отбор на Уелс е в средата на квалификационната си кампания за Мондиал 2026. По-късно този месец на тима предстоят два мача - срещу Лихтенщайн и срещу Република Северна Македония, а при победи в тях островитяните по всяка вероятност ще участват и в плейофите за класиране на финалите на Световното пъвренство в Северна Америка.

"Крейг се справя брилянтно с Уелс. Той създаде идентичност и стил на игра, които наистина те въодушевяват. Изминали са година и малко от четиригодишния му договор и сме напълно фокусирани върху това да стигнем до Световното в САЩ, Канада и Мексико догодина", заяви изпълнителният директор на футболната асоциация на Уелс Ноел Мууни.

Белами започна треньорската си кариера в Академията на уелския клуб Кардиф Сити преди да стане асистент на Венсан Компани в Андерлехт и Бърнли. 46-годишният специалист направи най-добрия старт на треньор в историята на националния отбор на Уелс. След назначаването си през юли 2024 година той има девет поредни мача без загуба и под негово ръководство тимът спечели промоция за лига А в турнира Лига на нациите на УЕФА.

В световните квалификации уелсците също стартираха добре, но в последните си три мача допуснаха две загуби от Белгия с 3:4 като гост и с 2:4 като домакин и в момента заемат третото място в група J с 10 точки от 6 мача, с пункта 3 по-малко от Република Северна Македония, който обаче е с една среща повече. Лидери в групата са белгийците с 14 точки от 6 двубоя.

Снимки: Imago

