Селтик наказа ултрасите си заради "насилствено поведение"

Селтик наложи забрана за три домакински мача на фен-групата "Зелена бригада" (Green Brigade) след прояви на „насилствено и заплашително поведение“ по време на мача срещу Фолкърк.

Шампионите на Шотландия публикуваха видеозапис, за който твърдят, че показва „около 100“ привърженици, които вербално нападат и физически атакуват стюард и двама полицейски служители на 29 октомври (сряда).

Според официалното обяснение на клуба, инцидентът е избухнал след проверка на билети в секцията с релсови седалки на стадион „Селтик Парк“.

Green Brigade вече бяха с условна санкция, наложена през лятото заради „повтарящи се сериозни нарушения на правилата за сигурност и безопасност“, а сега клубът е решил да я приведе в действие.

„След този последен инцидент клубът потвърждава, че санкцията влиза в сила от този уикенд“, се казва в официалното изявление. „Клубът е изпратил писма както до групата Green Brigade, така и до притежателите на сезонни билети относно случая.

За нашия персонал и полицейските служители да бъдат нападани по този начин е напълно неприемливо. Това беше сериозен и насилствен инцидент, който не може да бъде толериран. Клубът няма избор, освен да предприеме най-строги мерки.

Стадионът „Селтик Парк“ не може да бъде място за такова поведение. Ние сме длъжни да действаме в интерес на сигурността на всички присъстващи.“

На публикуваните от клуба кадри се вижда група фенове, които тичешком слизат по проход под трибуната и изчезват от полезрението на камерата.

Малко по-късно повече хора се придвижват през предната част на секцията към коридора и по-късно отново се появяват.

Полицията на Шотландия отправи призив за свидетели след инцидента.

„Ние напълно осъждаме неприемливите безредици на 29 октомври 2025 г. на стадион "Селтик Парк", след като двама полицаи и един стюард бяха нападнати от голяма група фенове", заяви помощник-главният полицай Марк Съдърланд.

„Никой не трябва да бъде нараняван или заплашван, докато си върши работата. Подобно насилие няма да бъде търпяно. Правим всичко възможно, за да открием и подведем под отговорност участниците. Служителите и стюардът са силно разтърсени и травмирани от случилото се и им е осигурена психологическа подкрепа.

Призоваваме всеки, който има информация за нападенията, да се свърже с нас“.

По-късно групата Green Brigade потвърди, че забраната ще бъде за „поне шест мача“, тъй като включва и три гостувания, като я нарече„поредна атака срещу феновете“.

„Оправданието за тази забрана е неискрено, както и при предишните случаи“,

заявяват от групата. Според тях условното наказание е активирано заради развяването на палестински знамена, което те определят като „крайно несправедливо“ и „безпрецедентно“.

Групата категорично отрича обвиненията в насилие и твърди, че „Селтик“ и полицията са истинските инициатори и агресори в инцидента.

В изявлението им се говори за „поредна проява на полицейски тормоз“ и се твърди, че забраната цели „цинично да се потисне антиклубната критика сред феновете“.

През октомври 2023 г. клубът вече бе отнел сезонните билети на част от Green Brigade за неопределено време, позовавайки се на „сериозна ескалация на неприемливо поведение“ от страна на групата.

Снимки: Imago