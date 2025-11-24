Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Павлин Иванов: Много важно е да започнем здраво първия мач

Павлин Иванов: Много важно е да започнем здраво първия мач

  • 24 ное 2025 | 20:45
  • 139
  • 0

Гардът-крило на националния отбор Павлин Иванов заяви, че националите ни няма да подценят Армения в предстоящия двубой между двата тима в "Арена Ботевград" в четвъртък. Срещата е от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029.

Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети
"Със сигурност не трябва да подценяваме никой, защото през годините сме показали, че можем да бием и много силни отбори, но можем и да загубим срещу много по-слаби от нас на хартия. Лично за мен е много важно да започнем здраво първия мач. Със сигурност няма да има подценяване. Хвърляме се колкото можем - 5 точки, 10, 20, с колкото и да е, но се надявам да спечелим. Излизаме със сигурност за победа.

12 Тренировка на националите по баскетбол преди предквалификацията срещу Армения

Дий Бост винаги е давал енергия на отбора, със сигурност по-добра организация. В защита винаги е бил доста добър. С позитивизма си ще ни помогне за сплотяването на колектива", сподели опитният играч.

Снимки: Борислав Цветанов

