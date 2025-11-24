Дий Бост пред Sportal.bg: В баскетбола няма лесни мачове

Опитният гард Дий Бост ще води атаката на България в мача с Армения в четвъртък от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029. Ето какво каза Бост пред Sportal.bg броени дни преди двубоя.

- Добре дошъл отново в България и националния отбор. Какво е усещането да си отново тук?

- Развълнуван съм. Липсваше ми. Трябваше да се върна миналата година, но отборът ми от Катар не позволи. Не успях да се върна, но се радвам, че сега съм тук.

- Мачът срещу Армения изглежда лесен на пръв поглед, но какви са твоите очаквания?

- Не смятам, че който и да е мач е лесен в баскетбола. Ако пропускаш стрелбите си може да стане трудно, но мисля, че трябва да спечелим, ако играем здраво.

- Последен въпрос. Какво искаш да кажеш на феновете?

- Искаме препълнена зала, за да ни помогнат и да спечелим мача.

