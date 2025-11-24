Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Дий Бост пред Sportal.bg: В баскетбола няма лесни мачове

Дий Бост пред Sportal.bg: В баскетбола няма лесни мачове

  • 24 ное 2025 | 20:02
  • 433
  • 0

Опитният гард Дий Бост ще води атаката на България в мача с Армения в четвъртък от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029. Ето какво каза Бост пред Sportal.bg броени дни преди двубоя.

- Добре дошъл отново в България и националния отбор. Какво е усещането да си отново тук?

- Развълнуван съм. Липсваше ми. Трябваше да се върна миналата година, но отборът ми от Катар не позволи. Не успях да се върна, но се радвам, че сега съм тук.

Националите тренират в завидно настроение преди сблъсъка с Армения
Националите тренират в завидно настроение преди сблъсъка с Армения

- Мачът срещу Армения изглежда лесен на пръв поглед, но какви са твоите очаквания?

- Не смятам, че който и да е мач е лесен в баскетбола. Ако пропускаш стрелбите си може да стане трудно, но мисля, че трябва да спечелим, ако играем здраво.

Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети
Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

- Последен въпрос. Какво искаш да кажеш на феновете?

- Искаме препълнена зала, за да ни помогнат и да спечелим мача.

Снимки: Sportal.bg

