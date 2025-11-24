Националите тренират в завидно настроение преди сблъсъка с Армения

Мъжкият национален отбор по баскетбол тренира в завидно добро настроение преди мача с Армения. Срещата от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029 е на 27 ноември (четвъртък) от 19:00 часа в “Арена Ботевград”.

Избраниците на новия селекционер на “лъвовете” Любомир Минчев обаче се подготвят в зала “Георги Христов”, а причината за това е заетостта на спортното съоръжение, където ще се изиграе двубоя. В “Арена Ботевград” утре от 20:00 ч. ще се проведе срещата от 13-ия кръг на Евролигата между отборите на Апоел Тел Авив и Реал Мадрид.

От състава на “трикольорите” отпаднаха голямата звезда на тима Александър Везенков и контузеният Мирослав Васов. Добрата новина е завръщането на гарда Дий Бост.

