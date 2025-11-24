Борислав Младенов: Дий Бост ще донесе спокойствие

Борислав Младенов говори пред медиите след тренировката на националния отбор на България реди мача с Армения. Срещата от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029 е на 27 ноември (четвъртък) от 19:00 часа в “Арена Ботевград”.

"Съперникът е добър, а и ние не можем да подценяваме никого. Трябва да започнем добре. Не разбрах с Миро какво се е случило, дано да е добре. Както и през лятото, така и сега ще сме без Везенков и Коди. Дано да се справим без тях. Дий Бост ще ни донесе спокойствие на позиция 1", каза Младенов, а цялото му изказване вижте във видеото: