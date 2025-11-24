Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Борислав Младенов: Дий Бост ще донесе спокойствие

Борислав Младенов: Дий Бост ще донесе спокойствие

  • 24 ное 2025 | 20:09
  • 241
  • 0

Борислав Младенов говори пред медиите след тренировката на националния отбор на България реди мача с Армения. Срещата от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029 е на 27 ноември (четвъртък) от 19:00 часа в “Арена Ботевград”.

Националите тренират в завидно настроение преди сблъсъка с Армения

"Съперникът е добър, а и ние не можем да подценяваме никого. Трябва да започнем добре. Не разбрах с Миро какво се е случило, дано да е добре. Както и през лятото, така и сега ще сме без Везенков и Коди. Дано да се справим без тях. Дий Бост ще ни донесе спокойствие на позиция 1", каза Младенов, а цялото му изказване вижте във видеото:

12 Тренировка на националите по баскетбол преди предквалификацията срещу Армения
Снимки: Sportal.bg

