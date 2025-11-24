Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Любомир Минчев пред Sportal.bg: Няма шанс да подценим Армения

Любомир Минчев пред Sportal.bg: Няма шанс да подценим Армения

  • 24 ное 2025 | 20:19
  • 255
  • 0

Селекционерът на българския национален отбор Любомир Минчев говори пред медиите след днешната тренировка на "лъвовете" преди началото на предварителните европейски квалификации. Нашите баскетболисти приемат Армения в Ботевград на 27 ноември от 19 часа.

"С положителни емоции се връщам", започна Минчев пред микрофона на Sportal.bg. "Целите са ясни - г-н Глушков ги каза, че трябва да се класираме за европейско първенство 2029-а.

Дий Бост ще ни даде това, което и по-рано е правил. Надявам се. В разговорите с него му казах да помисли дали иска, защото пътят е дълъг за един мач. Казах му да е такъв, какъвто беше преди. Дано да е същият като човек най-вече, след това и като играч.

Не означава, че няма повече да видим Коди. Видяхме се с него, той имаше проблеми с кръста и беше невъзможно клубът да го освободи. 24 часа преди мача играят в Белград и не вярвах да го освободят. Още преди да се видим с него бях решил да взема Дий Бост.

За Везенков важи същото - имат мач за клуба си 24 часа преди нашия мач. Бях 100% сигурен, че ще сме без тях, когато видях програмата. Надявах се до последно, но не става.

Мирослав Васов беше на ЯМР и има увреждане на предна кръстна връзка. Няма да претърпи операция, но ще почива известно време. Няма да се включи и за Рилски, но не знам точно колко време.

Нашият отбор не може да си позволи да подценява никой. Армения не предизвиква да се сещаш за познати играчи или за някаква класа. Наблюдавах от лятото техните контроли и подготовка и съм с добри впечатления. Не знам кой натурализиран играч ще изберат, имат и по-млади.

Надявам се на пълна зала в Ботевград. По-важното е да играем добре", каза Минчев.

Снимки: Sportal.bg

