Йос Верстапен: Напрежението в Макларън вече е огромно след двойната дисквалификация

Йос Верстапен е категоричен, че екипът на Макларън ще изпита „огромно“ напрежение в последните две състезания след двойната им дисквалификация след Гран При на Лас Вегас. Ландо Норис и Оскар Пиастри бяха изключени от крайните резултати на надпреварата поради прекомерно износване на планките под болидите им.

Автомобилът на Норис беше подложен на щателна проверка, след като той бе принуден да намали значително темпото в края на състезанието. Теорията беше, че Норис е върнал газта, за да пести гориво, а не за да се опита да намали износването на дъската. Малко след състезанието ФИА обяви, че и двата болида на Макларън не отговарят на техническите правила, което доведе до дисквалификацията им. Това намали преднината на Норис на върха в шампионата до 24 точки пред Пиастри и Макс Верстапен, които вече са с равен брой точки.

IT'S RACE WEEK IN QATAR! 🇶🇦



And it's the penultimate round of the season 👀#F1 #QatarGP pic.twitter.com/I5vcCO8GA1 — Formula 1 (@F1) November 24, 2025

Дисквалификацията на Норис увисна на косъм

Верстапен постигна убедителна победа в Лас Вегас, доминирайки в състезанието, след като изтръгна лидерството от Норис още в първата обиколка. Норис все още може да си позволи да завърши втори във всички оставащи състезания (включително спринта), за да си осигури титлата.

Йос Верстапен определи дисквалификацията на Макларън като „огромен гаф“ на тима и постави под въпрос защо са карали „толкова на ръба“.

Как Макларън наруши правилата в Лас Вегас?

„Това е голяма грешка от страна на Макларън, огромен гаф, да. Защото защо ще караш толкова на ръба? Може би наистина е било грешка, но може би колата просто не работи толкова добре в противен случай и се налага да го правят - заяви Йос. - Говорих с Макс за кратко, преди да си тръгне. Той още тогава знаеше, че ще бъдат дисквалифицирани.“

Норис може да си осигури титлата в Катар, ако спечели състезанието – или ако спечели с две точки повече от двамата си съперници.

Доктор Марко: Смешно е, че от бокса казаха на Норис да атакува Макс

„Напрежението в Макларън вече е огромно и те ще го усетят - добави Йос. - Все още е така, че ако Макс спечели оставащите състезания, а Норис завършва втори всеки път, тогава Норис става световен шампион. Но Оскар Пиастри също е там и той също няма да е много щастлив в момента.

„Ясно се вижда разлика между двата болида на Макларън на пистата, как влизат в завоите. Единият се плъзга, другият не, и това повдига въпроси. Във всеки случай, предстои невероятно вълнуващ край на сезона, а за Макс всичко трябва да се нареди. Но той все още няма какво да губи и може да атакува с пълна сила. И ще го направи.“

От какво има нужда Ландо Норис, за да вземе титлата в Катар

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages