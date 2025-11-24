Популярни
Как Макларън наруши правилата в Лас Вегас?

  • 24 ное 2025 | 10:32
  • 2864
  • 1

Двойната дисквалификация на Макларън в Лас Вегас направи битката за титлата във Формула 1 още по-интересна - тримата лидери в челото се събраха в 24 точки, а до края на сезона остават два кръга. При техническата проверка след финала се оказа, че планката под пода на колите на Ландо Норис и Оскар Пиастри е по-износена от разрешеното и височината й е под разрешените 9 милиметра. Правилата изискват височината на планката да е 10 милиметра и има 1 милиметър толеранс - износване в рамките на състезанието.

Когато на финала на състезанието се установи, че височината на планката е под 9 милиметра, това се приема за нарушение на правилата, без значение каква е причината за това. А самото измерване става чрез четири отвора в планката с диаметър 50 мм, за да е сигурно, че износването е проверено не само на едно място.

Разпоредбите в това отношение са строги - има ли износване под разрешената височина, дисквалификацията е задължителна. Тук не се обсъжда дали нарушението е умишлено или не, защото тимовете винаги ще твърдят, че всичко е станало случайно и неумишлено. Както вчера обясни Андреа Стела.

До 2023 година имаше само два случая на дисквалификация заради твърде износена планка - през 1994 година на Михаел Шумахер след победата му на “Спа” и на Оливие Панис, който завърши девети на “Ещорил”.

През 2023 година след финала в Остин бяха дисквалифицирани Люис Хамилтън и Шарл Леклер - пак по същата причина. А този сезон Хамилтън беше изключен от класирането в Китай и Нико Хюлкенберг загуби 13-ото си място в Бахрейн.

Но случаят на Макларън в Лас Вегас е малко по-различен. Заради променливите условия на тимовете им беше трудно да фиксират такива настройки на колите, които да работят добре на мокрото в квалификацията и след това да са подходящи и за състезанието на суха писта. Отделно от това, неравностите по трасето в Лас Вегас вече придобиват легендарен характер, като и това има отношение към проблемите с настройките и баланса на колите.

Но другите девет отбора нямаха проблемите на Макларън, което означава, че най-вероятно става дума за елементарна грешка при настройването на колите. Тук трябва да отбележим, че колата на Макларън за сезон 2025 е развита така, че предницата е много добре притисната и понякога това износва предната част на планката, но сега е имало промяна в баланса и сериозното износване е било в задната част на планката - в Макларън са търсили начин да притиснат повече задните гуми на хлъзгавия асфалт.

Актуалните автомобили във Формула 1 са с много твърдо окачване, за да се осигури постоянно положение на пода спрямо пистата и да работи както трябва грунд ефектът. Затова тимовете планират така клирънса на колите, че двете повърхности да останат успоредни, като се отчитат и страничните фактори: натоварването на гумите, налягането в тях, теглото на горивото, неравностите на трасето, минаването през бордюрите и т.н. И точно тук в Макларън са сбъркали в изчисленията.

