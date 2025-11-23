Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шефът на Макларън се извини на Норис и Пиастри

Шефът на Макларън се извини на Норис и Пиастри

  • 23 ное 2025 | 13:30
  • 867
  • 1

Тим шефът на Макларън Андреа Стела коментира двойната дисквалификация на Ландо Норис и Оскар Пиастри от Гран При на Лас Вегас. Двамата завършиха втори и пети на пистата.

„По време на състезанието и при двете коли се появи неочаквано и силно подскачане, което липсваше по време на тренировките, това доведе до сериозен контакт с повърхността на пистата – обясни Стела. – Разследваме причините за това поведение на колата, включително и заради поражения по автомобилите, които открихме след състезанието и които са довели до значителна промяна в движението на пода.

Дисквалифицираха Ландо Норис и Оскар Пиастри от Гран При на Лас Вегас
Дисквалифицираха Ландо Норис и Оскар Пиастри от Гран При на Лас Вегас

„Както отбеляза ФИА, нарушението на правилата не е умишлено, налице са и смекчаващи обстоятелства.

„Извиняваме се на Ландо и Оскар за загубата на точки днес, критичен момент от битката им за титлата след силното им представяне и на двамата през уикенда. Като отбор, ние се извиняваме и на нашите партньори и фенове, чиято подкрепа означава много за нас.“

От какво има нужда Ландо Норис, за да вземе титлата в Катар
От какво има нужда Ландо Норис, за да вземе титлата в Катар
 Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас
Снимки: Gettyimages

