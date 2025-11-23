Шефът на Макларън се извини на Норис и Пиастри

Тим шефът на Макларън Андреа Стела коментира двойната дисквалификация на Ландо Норис и Оскар Пиастри от Гран При на Лас Вегас. Двамата завършиха втори и пети на пистата.
„По време на състезанието и при двете коли се появи неочаквано и силно подскачане, което липсваше по време на тренировките, това доведе до сериозен контакт с повърхността на пистата – обясни Стела. – Разследваме причините за това поведение на колата, включително и заради поражения по автомобилите, които открихме след състезанието и които са довели до значителна промяна в движението на пода.
„Както отбеляза ФИА, нарушението на правилата не е умишлено, налице са и смекчаващи обстоятелства.
„Извиняваме се на Ландо и Оскар за загубата на точки днес, критичен момент от битката им за титлата след силното им представяне и на двамата през уикенда. Като отбор, ние се извиняваме и на нашите партньори и фенове, чиято подкрепа означава много за нас.“
