Дисквалификацията на Норис увисна на косъм

  • 24 ное 2025 | 15:46
  • 3236
  • 2

Двете коли на Макларън бяха дисквалифицирани от Гран При на Лас Вегас малко над 3 часа след финала на състезанието, след като се оказа, че планките под пода на болидите са износени над разрешеното от правилата.

Височината на планката трябва да е минимум 9 милиметра, като правилата допускат толеранс от 1 милиметър - изискването е дебелината на планката да е 10 мм, но се приема, че 1 мм от нея може да се изтърка в хода на състезанието.

Как Макларън наруши правилата в Лас Вегас?
Как Макларън наруши правилата в Лас Вегас?

По-късно стана ясно, че планката на колата на Ландо Норис не е отговаряла на изискванията с 0,12 милиметра, а тази на Пиастри - с 0,26 милиметра. За сравнение, един човешки косъм е с дебелина 0,17 - 0,18 милиметра.

След тази издънка на Макларън Норис остана начело в класирането във Формула 1 с 390 точки, следван от Пиастри и Макс Верстапен, които са на по 24 точки зад него. До края на сезона остават два кръга, като в Катар ще има и спринт, а един пилот може да спечели максимум 58 точки.

Доктор Марко: Смешно е, че от бокса казаха на Норис да атакува Макс
Доктор Марко: Смешно е, че от бокса казаха на Норис да атакува Макс
Снимки: Gettyimages

