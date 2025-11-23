От какво има нужда Ландо Норис, за да вземе титлата в Катар

Двойната дисквалификация на пилотите на Макларън след финала на Гран При на Лас Вегас намали наполовина аванса на Ландо Норис пред Макс Верстапен – разликата между тях се сви от 49 на 24 точки след победата на световния шампион. Оскар Пиастри също е на 24 точки от лидера в класирането.

След наказанието Норис е с 390 точки, а Пиастри и Верстапен имат по 366.

В Катар един пилот може да спечели максимум 33 точки, тъй като има и спринт, а в Абу Даби – 25 пункта.

При разлика от 24 точки преди Катар, Ландо Норис може да си осигури титлата кръг преди края, ако спечели с 2 точки повече от Верстапен и Пиастри. При разлика от 26 пункта преди Абу Даби, битката за титлата приключва.

А тези допълнителни 2 точки и титлата ще станат факт ако Норис спечели неделното състезание, тъй като в спринта битката за титлата няма как да се реши.

