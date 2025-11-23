Какво казаха пилотите на Макларън след наказанието

Ландо Норис и Оскар Пиастри също коментираха двойната дисквалификация на Макларън, която ги лиши от точките им за второто и пето място в класирането на Гран При на Лас Вегас.

„Неприятен край на деня – заяви лидерът в класирането Ландо Норис. – Към края на състезанието трябваше да върна газта и сега вече знам, че това е било заради проблемите с колата, заради които и бяхме дисквалифицирани.

The updated top ten finishers in Las Vegas, following the disqualification of Norris and Piastri ⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/CvcpigcZle — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

„Неприятно е да загубиш толкова много точки. Като отбор ние винаги се борим да постигнем все по-добро представянето, но днес явно не успяхме да постигнем този баланс.

„Нищо не мога да направя, за да променя ситуацията, трябва да се фокусирам върху Катар, където целта ни е да представим възможно най-добре.“

„Разочароващо е да си тръгнем без точки от този уикенд, след злощастната квалификацията заради изтърканата планка – допълни Пиастри. – Разликите в колоната са много малки и ние винаги търсим подобряване на представянето ни, но този път не се получи.

„Сега трябва да се подготвим, за да стартираме наново и да се борим за възможно най-много точки в последните два кръга, две писти, на които досега сме били силни.“

