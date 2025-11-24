Доктор Марко: Смешно е, че от бокса казаха на Норис да атакува Макс

Съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко призна, че му е станало смешно, след като от бокса на Макларън са казали на Ландо Норис да атакува лидера в Гран При на Лас Вегас Макс Верстапен, който беше начело от първия завой след старта до финала на състезанието.

“Макс с лекота поддържаше темпото на тези след него и в същото време да пази гумите, той остана най-дълго на трасето с гумите, с които стартира - обясни доктор Марко пред Sky Sports Германия. - Разбира се, ние знаехме в какво състояние са гумите на другите и най-смешното нещо беше съобщението от бокса на Макларън към Ландо: “Атакувай Макс, изпревари го.” И след това Макс започна да записва една след други най-бързи обиколки, само, за да изясни ситуацията.

“Направи го с такава увереност и лекота, нямахме никакви проблеми в това състезание. Ландо имаше проблеми в края, тъй като беше с 2-3 секунди на обиколка по-бавен. За съжаление, зад него нямаше кой да се възползва от това. Не бих казал, че Макс спечели старта, но той спечели първия завой и принуди Ландо да сгреши.”

