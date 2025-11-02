Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Селтик
  3. Селтик срази Рейнджърс след продължения в свирепа битка

Селтик срази Рейнджърс след продължения в свирепа битка

  • 2 ное 2025 | 18:46
  • 281
  • 0
Селтик срази Рейнджърс след продължения в свирепа битка

Селтик сломи Рейнджърс с 3:1 след продължения в ново издание на най-интересния сблъсък в шотландския футбол. Това беше полуфинал в турнира за Купата на лигата, който се игра в една среща на неутрален терен на “Хемпдън Парк”. Така “детелините” ще имат възможност да защитят трофея си във финал срещу Сейнт Мирън на 14 декември.

Двубоят оправда очакванията за драматизъм. Селтик поведе в 25-ата чрез Джони Кени, а в 38-ата придобиха и числено превъзходство, тъй като Тело Осгор от отбора на Рейнджърс получи червен картон за опасно влизане. Макар да бяха с човек по-малко, “сините” успяха да изравнят в 81-вата чрез капитана си Джеймс Тавърниър от дузпа.

После дербито влезе в продължения, където Селтик стигна до успеха след попадения на Калъм Макгрегър (93’) и Калъм Османд (109’).

Още при 0:0 футболистите на Рейнджърс си забиха куриозен автогол, който обаче не беше признат заради засада в атаката.

И двата отбора направиха толкова много големи пропуска, че всеки можеше да спечели.

Този мач дойде на фона неубедителното представяне и на двата гранда в първенството, където над всички е Хартс. В тази връзка от скоро и Селтик, и Рейнджърс са с нови мениджъри в лицето съответно на 73-годишния вече Мартин О’Нийл и Дани Рьол.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Автогол в края донесе победата на Интер

Автогол в края донесе победата на Интер

  • 2 ное 2025 | 15:29
  • 10939
  • 8
Най-слабият в Премиър лийг стори очакваното

Най-слабият в Премиър лийг стори очакваното

  • 2 ное 2025 | 14:14
  • 3744
  • 1
Силната игра на Арда Гюлер бърка в касата на Реал Мадрид

Силната игра на Арда Гюлер бърка в касата на Реал Мадрид

  • 2 ное 2025 | 13:56
  • 8722
  • 5
Милан и Рома в сблъсък с голям залог на Ботуша

Милан и Рома в сблъсък с голям залог на Ботуша

  • 2 ное 2025 | 08:35
  • 2921
  • 2
Барса се възстановява от "Ел Класико" срещу новак

Барса се възстановява от "Ел Класико" срещу новак

  • 2 ное 2025 | 08:28
  • 1776
  • 6
Интер трябва да се възползва от грешката на Наполи

Интер трябва да се възползва от грешката на Наполи

  • 2 ное 2025 | 08:27
  • 1355
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:0 Лудогорец, вратарите спасяват нулите

Черно море 0:0 Лудогорец, вратарите спасяват нулите

  • 2 ное 2025 | 18:36
  • 11463
  • 15
Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 77269
  • 200
Ман Сити 1:1 Борнемут, "черешките" се върнаха бързо в мача

Ман Сити 1:1 Борнемут, "черешките" се върнаха бързо в мача

  • 2 ное 2025 | 18:29
  • 5366
  • 4
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 57895
  • 70
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 76862
  • 326
Веласкес: Ще подходим отговорно към мача с ЦСКА

Веласкес: Ще подходим отговорно към мача с ЦСКА

  • 2 ное 2025 | 17:29
  • 4784
  • 13