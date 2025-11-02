Селтик срази Рейнджърс след продължения в свирепа битка

Селтик сломи Рейнджърс с 3:1 след продължения в ново издание на най-интересния сблъсък в шотландския футбол. Това беше полуфинал в турнира за Купата на лигата, който се игра в една среща на неутрален терен на “Хемпдън Парк”. Така “детелините” ще имат възможност да защитят трофея си във финал срещу Сейнт Мирън на 14 декември.

Двубоят оправда очакванията за драматизъм. Селтик поведе в 25-ата чрез Джони Кени, а в 38-ата придобиха и числено превъзходство, тъй като Тело Осгор от отбора на Рейнджърс получи червен картон за опасно влизане. Макар да бяха с човек по-малко, “сините” успяха да изравнят в 81-вата чрез капитана си Джеймс Тавърниър от дузпа.

После дербито влезе в продължения, където Селтик стигна до успеха след попадения на Калъм Макгрегър (93’) и Калъм Османд (109’).

Още при 0:0 футболистите на Рейнджърс си забиха куриозен автогол, който обаче не беше признат заради засада в атаката.

И двата отбора направиха толкова много големи пропуска, че всеки можеше да спечели.

Този мач дойде на фона неубедителното представяне и на двата гранда в първенството, където над всички е Хартс. В тази връзка от скоро и Селтик, и Рейнджърс са с нови мениджъри в лицето съответно на 73-годишния вече Мартин О’Нийл и Дани Рьол.